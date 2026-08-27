Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1081029530.jpgDeFodi Images
Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Ernest Poku meninggalkan Bayer Leverkusen dan tahun depan bisa mencatat transfer senilai 25 juta euro

Transfers
E. Poku
Bayer Leverkusen
Besiktas

Ernest Poku akan bermain dengan status pinjaman di Besiktas pada musim ini, demikian diumumkan klub Turki itu melalui saluran resminya. Jika kriteria tertentu terpenuhi, penyerang berusia 22 tahun itu akan dipermanenkan dari Bayer Leverkusen setelah musim ini.

Kepindahan itu memang sudah santer terdengar. Pada Selasa malam, Poku sudah absen dari sesi latihan klub Jerman tersebut. BILD saat itu melaporkan bahwa ia juga sudah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya.

Kini, transfer itu pun resmi tuntas. Menurut surat kabar Jerman yang disebutkan di atas, opsi beli wajib tersebut melibatkan angka sekitar 25 juta euro.

Dengan demikian, Leverkusen berpotensi meraup keuntungan besar dari Poku setelah baru sekitar setahun. Klub top Jerman itu merekrut pemain sayap tersebut dari AZ pada musim panas lalu dengan nilai sepuluh juta euro. Saat itu, Poku meneken kontrak hingga pertengahan 2030 di BayArena.

Kepergian ke Turki dalam beberapa hari terakhir tiba-tiba bergerak cepat. Awalnya, Fiorentina tampak berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Poku. Namun, transfer itu pada akhirnya tidak terwujud, setelah Besiktas bergerak serius dan kini berhasil mendapatkannya.

Europa League Qualification
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Bundesliga
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

Mantan pemain AZ itu mencatatkan 45 penampilan resmi untuk Bayer Leverkusen pada musim lalu, yang terbagi di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal. Dari jumlah itu, ia mencetak lima gol dan delapan assist.

Dengan demikian, masa tinggal Poku di Jerman untuk sementara sudah berakhir lagi setelah satu tahun. Besiktas menjadi klub luar negeri keduanya bagi pemain tim muda Belanda itu setelah Bayer Leverkusen.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google