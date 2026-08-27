Ernest Poku akan bermain dengan status pinjaman di Besiktas pada musim ini, demikian diumumkan klub Turki itu melalui saluran resminya. Jika kriteria tertentu terpenuhi, penyerang berusia 22 tahun itu akan dipermanenkan dari Bayer Leverkusen setelah musim ini.

Kepindahan itu memang sudah santer terdengar. Pada Selasa malam, Poku sudah absen dari sesi latihan klub Jerman tersebut. BILD saat itu melaporkan bahwa ia juga sudah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya.

Kini, transfer itu pun resmi tuntas. Menurut surat kabar Jerman yang disebutkan di atas, opsi beli wajib tersebut melibatkan angka sekitar 25 juta euro.

Dengan demikian, Leverkusen berpotensi meraup keuntungan besar dari Poku setelah baru sekitar setahun. Klub top Jerman itu merekrut pemain sayap tersebut dari AZ pada musim panas lalu dengan nilai sepuluh juta euro. Saat itu, Poku meneken kontrak hingga pertengahan 2030 di BayArena.

Kepergian ke Turki dalam beberapa hari terakhir tiba-tiba bergerak cepat. Awalnya, Fiorentina tampak berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Poku. Namun, transfer itu pada akhirnya tidak terwujud, setelah Besiktas bergerak serius dan kini berhasil mendapatkannya.

Mantan pemain AZ itu mencatatkan 45 penampilan resmi untuk Bayer Leverkusen pada musim lalu, yang terbagi di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal. Dari jumlah itu, ia mencetak lima gol dan delapan assist.

Dengan demikian, masa tinggal Poku di Jerman untuk sementara sudah berakhir lagi setelah satu tahun. Besiktas menjadi klub luar negeri keduanya bagi pemain tim muda Belanda itu setelah Bayer Leverkusen.