Ernest Faber resmi mundur dari jabatan pelatih kepala Heracles: penggantinya sudah diketahui

Vincent Heilmann adalah pelatih kepala baru Heracles Almelo. Pelatih berusia 29 tahun ini telah memperoleh lisensi kepelatihannya dan mengambil alih tongkat estafet dari Ernest Faber, yang akan menjabat sebagai direktur teknis di klub tersebut, demikian diumumkan klub melalui saluran resminya.

Heracles memulai musim ini dengan Bas Sibum sebagai pelatih, namun hal itu tidak berjalan dengan baik. Pada akhir Oktober, mantan manajer Roda JC tersebut dipecat di Almelo.

Setelah Hendrie Krüzen berhasil meraih beberapa poin, Faber ditunjuk sebagai manajer dan direktur teknis. Heilmann bergabung dari PSV sebagai asisten pelatih.

Duo ini pada akhirnya tidak berhasil menghindari degradasi: Heracles finis di posisi terbawah di VriendenLoterij Eredivisie dan bersiap untuk musim di divisi kedua.

Seperti yang sudah diduga, Heilmann kini menjadi pelatih kepala. Dia baru saja mendapatkan lisensi kepelatihannya.

“Saya senang bahwa klub dan saya kini memasuki fase berikutnya dengan tujuan yang jelas,” kata Heilmann di situs web klub. “Selama beberapa bulan terakhir, saya mengenal Heracles Almelo sebagai klub dengan keterlibatan dan potensi yang luar biasa.”

“Ini adalah fase yang sulit bagi semua pihak yang terlibat di klub, tetapi sejak awal saya merasakan kepercayaan dari klub, staf, para pemain, dan para pendukung. Hal itu memberi saya banyak energi untuk bersama-sama membangun masa depan,” pungkasnya.



