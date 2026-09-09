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VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ermedin Demirovic sedang menggila dalam urusan gol: penyerang VfB Stuttgart menciptakan hal baru di Liga Champions

Champions League
VfB Stuttgart vs Viking
VfB Stuttgart
Viking

Pemain Bosnia itu mendapat kepercayaan pada laga pembuka di Liga Champions di depan rekrutan baru Dzenan Pejcinovic dan menembakkan namanya ke buku sejarah VfB.

Demirovic sendirian membawa Schwaben unggul jelas saat turun minum atas Viking Stavanger. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol untuk membawa klub Bundesliga tersebut unggul 1-0, 2-1, dan 3-1 hanya dalam kurun 12 menit (20, 26, 32). Angelo Stiller dan Deniz Undav, yang dua kali memberi assist, menyiapkan gol-gol tersebut.

Di Liga Champions maupun pendahulunya, Piala Champions Eropa, belum pernah ada pemain Stuttgart yang mampu mencetak hat-trick.

Di Bundesliga, Demirovic sejauh ini tampil dalam dua pertandingan, masing-masing sebagai pemain pengganti, dengan total 47 menit bermain. Pelatih Sebastian Hoeneß menjelaskan keputusannya terkait pemain 28 tahun itu sebelum pertandingan kepada DAZN.

"Ya, tentu tidak merugikan bahwa dia menjalani penampilan sebagai pemain pengganti dengan sangat bagus," kata Hoeneß terkait gol indah Demirovic dalam kemenangan 4-1 atas 1. FC Köln baru-baru ini. "Terlepas dari itu, Medo akan memainkan peran yang bagus tahun ini. Dia adalah pemain penting bagi kami dan karena itu wajar saja untuk sesekali memulai, melakukan rotasi."

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