Demirovic sendirian memastikan keunggulan jelas bagi Die Schwaben saat jeda atas Viking Stavanger. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol untuk membawa klub Bundesliga tersebut unggul 1-0, 2-1, dan 3-1 hanya dalam rentang 12 menit (20, 26, 32). Angelo Stiller dan Deniz Undav, yang memberikan dua assist, menyiapkan gol-gol tersebut.

Di Liga Champions maupun pendahulunya, Piala Champions Eropa, belum pernah ada pemain Stuttgart yang mencetak hat-trick.

Di Bundesliga, sejauh ini Demirovic tampil dalam dua pertandingan sebagai pemain pengganti dengan total 47 menit bermain. Pelatih Sebastian Hoeneß menjelaskan keputusannya memainkan pemain 28 tahun itu sebelum pertandingan kepada DAZN.

"Ya, tentu tidak merugikan bahwa dia melakukan penampilan dari bangku cadangan yang begitu bagus," kata Hoeneß, merujuk pada gol indah Demirovic saat menang 4-1 atas 1. FC Köln. "Terlepas dari itu: Medo akan memainkan peran yang bagus tahun ini. Dia adalah pemain penting bagi kami dan karena itu memang masuk akal untuk sesekali memulai pertandingan, untuk melakukan rotasi."

Tidak ada gol tambahan lagi untuk Demirovic. Di bawah riuh tepuk tangan penonton, dia ditarik keluar pada menit ke-62 untuk digantikan Pejcinovic. Pada akhirnya, skor tetap 3-1.