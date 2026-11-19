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Erling Haaland sepenuhnya menerima reputasinya sebagai sosok Viking di Manchester City. Ia mengungkapkan bagaimana dirinya akan tampil dalam film yang mengangkat akar Nordiknya. Penyerang asal Norwegia yang telah membuat pertahanan klub-klub Liga Primer kewalahan sejak kedatangannya itu juga berbicara tentang kepribadiannya di luar lapangan dan perannya yang terus berkembang sebagai pemimpin dalam skuad Enzo Maresca.

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Ambisi Viking dan impian Hollywood

Haaland tak pernah segan menunjukkan warisan Norwegia-nya. Postur tubuhnya yang besar dan ketajamannya mencetak gol kerap membuatnya disamakan dengan pejuang Nordik. Dalam momen santai saat tampil di media klub baru-baru ini, sang penyerang semakin menegaskan citra tersebut dengan menggambarkan peran idealnya dalam film. "Jika saya membuat film Viking dengan tokoh utama, saya rasa saya akan menampilkan diri saya dengan rambut panjang," katanya kepada podcast resmi Manchester City.

Meski menjadi salah satu atlet paling dikenal di dunia, pemain bernomor punggung 9 yang bertubuh jangkung itu tetap rendah hati dan membumi. Ia menyebut suasana yang ramah di Stadion Etihad membantunya beradaptasi dengan mulus di sepakbola Inggris. Menurutnya, budaya klub memungkinkan para pemain bersantai saat berada di luar lapangan, jauh dari tekanan tinggi dalam pertandingan.

Haaland menegaskan bahwa intensitas wajib dijaga selama latihan dan pertandingan. Namun, selera humor dan sikap tidak terlalu serius terhadap diri sendiri di ruang ganti juga menjadi bagian penting dari kesuksesan berkelanjutan tim dalam beberapa musim terakhir.

Haaland mengambil peran sebagai pemimpin City

Kini memasuki musim kelimanya bersama juara bertahan Liga Primer, Haaland telah berubah dari pemain baru menjadi salah satu sosok paling senior di skuad. Perubahan status itu bertepatan dengan tonggak penting dalam kehidupan pribadinya, yang menurutnya secara alami meningkatkan kualitas kepemimpinannya di dalam tim. "Sekarang saya seorang ayah dan mengambil lebih banyak tanggung jawab adalah hal yang alami bagi saya. Setiap orang adalah pemimpin dengan caranya masing-masing. Saya juga selalu berusaha menjadi pemimpin dengan cara saya sendiri," jelas sang penyerang dalam episode terbaru podcast Manchester City.

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Pemain timnas Norwegia itu mengenang masa-masa awalnya di Man City. Ia menyebut menit bermain yang konsisten sebagai cara tercepat membangun kekompakan dengan rekan setim, lalu berkata: "Saya rasa itulah mengapa saya begitu cepat merasa betah di City. Orang-orang sangat baik kepada saya dan tidak terlalu serius terhadap diri sendiri. Di lapangan tentu berbeda, tetapi di luar lapangan, nikmatilah waktu Anda dan tertawalah kapan pun bisa."

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Haaland mengakui: "Waktu berlalu begitu cepat dan saya sudah menjalani musim kelima di City. Sekarang saya menjadi salah satu orang yang paling lama berada di sini. Itulah bagian yang menakutkan dari karier sebagai pesepakbola."

Kejayaan Eropa dan kecintaan pada Liga Champions

Hubungan Haaland dengan Liga Champions tetap menjadi salah satu kisah yang menentukan kariernya. Ia telah mencintai kompetisi itu sejak kecil di Norwegia. Mengenang atmosfer khas pertandingan Eropa, ia berkata: "Selalu ada sesuatu yang istimewa dari trofi itu, pertandingan di bawah lampu sorot dan laga antara tim-tim terbaik di Eropa. Saya biasa menontonnya saat kecil, lalu orang tua saya menyuruh saya tidur pada jeda babak pertama karena sudah terlalu malam!"

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"Gol saya ke gawang Dortmund adalah favorit saya dan saya setuju, saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya! Saya ingat setelah itu Pep mengatakan saya telah merusak momen John Stones karena ia mencetak gol fantastis tepat sebelum saya mencetak gol," pungkas Haaland.