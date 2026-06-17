Erling Haaland mencetak gol pertamanya di Piala Dunia dan membawa Norwegia mengalahkan Irak

Norwegia berhasil memenangkan pertandingan Piala Dunia pertamanya sejak 1998. Berkat dua gol dari Erling Braut Haaland, satu gol dari Leo Østigård, dan satu gol bunuh diri, tim asuhan pelatih kepala Ståle Solbakken berhasil mengalahkan Irak dengan skor 1-4. Dengan demikian, Løvene mengikuti jejak sesama tim di grup yang sama, Prancis, yang beberapa jam sebelumnya mengalahkan Senegal dengan skor yang sama.

Pada awal babak pertama, Norwegia tampak masih perlu beradaptasi dengan cuaca panas di Foxborough, di mana pada awalnya mereka hanya mampu melepaskan beberapa upaya yang tidak membahayakan, termasuk dari mantan penyerang FC Groningen, Alexander Sørloth.

Setelah jeda minum, tim Skandinavia itu akhirnya unggul berkat serangan cepat melawan Irak yang tak berdaya. Antonio Nusa mengoper bola kepada mantan pemain AZ, David Møller Wolfe, yang ikut naik ke depan; umpan silang apiknya di tiang jauh disambar oleh Haaland: 0-1.

Ketajaman Norwegia sejenak tampak memudar, dan Irak pun memanfaatkannya sepenuhnya. Amir Al-Ammari berlari menusuk ke dalam di sisi kiri dan memberikan umpan halus ke arah kepala Aymen Hussein, yang mengungguli para bek Norwegia dan menyundul bola dengan rapi: 1-1.

Sebuah keberuntungan besar bagi Irak, namun segalanya berubah beberapa menit sebelum jeda saat kiper Irak, Jalal Hassan, melakukan kesalahan fatal. Kiper tersebut terlalu lama menendang bola keluar dan akhirnya bola itu mengenai lutut Haaland yang sedang menerobos masuk: 1-2.

Irak masih sempat mengancam setelah itu, tetapi tidak bisa menghindari ketertinggalan saat jeda. Babak kedua untuk waktu yang lama tidak terlalu menarik. Peluang sangat langka dan Norwegia untuk waktu yang lama tidak berhasil memanfaatkan perbedaan kualitas untuk memperlebar keunggulan.

Irak tampak tak berdaya dalam serangan dan tidak mampu terlalu merepotkan para bek tengah Norwegia yang terkadang terlihat ragu-ragu. Keputusan pertandingan jatuh 15 menit sebelum waktu habis. Martin Ødegaard memberikan umpan sempurna kepada Østigård, yang menyundul bola dengan rapi dan keras: 1-3. Bahkan, sesaat sebelum waktu habis, skor menjadi 1-4 melalui gol bunuh diri.