Manchester City pada Sabtu siang dengan susah payah menundukkan Coventry City. Erling Haaland menjadi pencetak satu-satunya gol di Etihad Stadium: 1-0.

The Citizens memulai dengan ceroboh, dengan Gianluigi Donnarumma yang nyaris melakukan kesalahan saat menerima umpan balik. Sang kiper hampir membiarkan bola bergulir masuk ke gawang melewati kakinya, tetapi masih bisa menghalaunya tepat sebelum garis. Tak lama kemudian, Taiwo Awoniyi mendapatkan peluang sangat besar, tetapi dia gagal dalam duel satu lawan satu dengan Donnarumma.

Itu menjadi alarm peringatan bagi City, yang setelahnya mulai menguasai permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Rayan Cherki lebih dulu mengenai tiang, tetapi pada menit ke-26 akhirnya gol tercipta. Umpan silang keras Antoine Semenyo disundul Haaland dengan sangat baik ke dalam gawang: 1-0.

Tim asuhan Enzo Maresca ingin memastikan pertandingan sebelum jeda dan mendapat peluang untuk itu lewat Cherki, debutan Enzo Fernández, dan Haaland, tetapi bola terus saja tak mau masuk.

Setelah hampir satu jam, keputusan tampaknya akhirnya jatuh untuk City, andaikan gol Haaland tidak dianulir. Assist Enzo Fernández memang pantas disebut luar biasa indah, tetapi pemain Argentina itu berada dalam posisi offside.

Alhasil, laga tetap menegangkan dalam waktu lama, dengan selisih yang hanya bertahan satu gol. Coventry, yang di kompetisi ini masih belum mencetak gol, bahkan memaksa City mundur jauh hingga ke depan gawangnya sendiri. Namun itu tidak membuahkan hasil bagi tim asuhan Frank Lampard: poin tetap tinggal di Manchester.

City masih sempurna di Premier League, dengan sembilan poin dari tiga pertandingan. Coventry masih menunggu poin pertama dan gol pertama.