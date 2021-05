Erling Haaland Isyaratkan Tetap Di Borussia Dortmund Jika Mereka Lolos Liga Champions

Erling Haaland telah mengisyaratkan bahwa dia bisa tetap di Borussia Dortmund jika mereka mampu mencapai Liga Champions musim depan.

Pemain berusia 20 tahun itu menjadi salah satu pemain paling diminati di Eropa setelah mencetak 37 gol dari 38 penampilan musim ini.

Haaland cs saat ini berada di tempat keempat di Bundesliga, yang terus berjuang mempertahankan posisi terakhir Liga Champions dengan hanya selisih satu poin di atas Eintracht Frankfurt dengan dua pertandingan tersisa.

Apa yang dikatakan Haaland?

"Saya selalu ingin bermain di level tertinggi. Liga Champions sangat penting bagi saya," kata bintang asal Norwegia itu kepada Bild.

Meskipun bomber andalannya itu secara terus menerus dikaitkan dengan kepindahannya dari Signal Iduna Park, CEO Dortmund Hans-Joachim Watzke menambahkan bahwa dia tidak ingin Haaland angkat kaki dari Die Borussen pada musim panas ini.

"Saya memiliki ekspektasi yang jelas bahwa Erling Haaland masih akan bermain untuk kami tahun depan," kata Watzke.

Menjelang final DFB-Pokal

Haaland absen pada akhir pekan lalu melawan RB Leipzig karena cedera, tetapi dia tampaknya akan kembali untuk pertandingan penting di partai puncak DFB-Pokal, Jumat (14/5) WIB.

🎙 Edin Terzic:



“Erling was back on the pitch with us for the first time in almost two weeks, and he looked good. After the session in the stadium and with more time tomorrow, we'll see if it's enough for him to go." pic.twitter.com/RyO5jgSp7l