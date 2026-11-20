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Erling Haaland berbicara tentang peran kepemimpinannya yang kian besar di Manchester City. Ia mengungkapkan bahwa memikul lebih banyak tanggung jawab terasa seperti perkembangan alami dalam kariernya. Bintang asal Norwegia itu tampil gemilang bersama tim nasional dan kini menjadi salah satu sosok senior yang bertugas membantu menjaga kestabilan tim di Etihad Stadium.

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Haaland ambil peran lebih besar saat City berupaya bangkit di Liga Primer

Penyerang berusia 26 tahun itu masuk dalam kelompok empat kapten pilihan Enzo Maresca bersama Ruben Dias, Marc Guehi, dan Gianluigi Donnarumma. Kini menjalani musim kelimanya di Etihad Stadium, Haaland membantu para rekrutan musim panas beradaptasi di Manchester.

Ia kembali ke klub setelah mencetak tiga gol selama jeda internasional. Haaland mengonversi penalti dalam kemenangan 3-1 Norwegia atas Wales, lalu mencetak gol kemenangan di pengujung laga saat timnya bangkit untuk menang 3-2 atas Denmark dan mencapai perempat-final Nations League.

Menjadi ayah dan membantu pemain baru beradaptasi

Berbicara kepada situs resmi City, Haaland menjelaskan bahwa menjadi ayah telah membentuk pendekatannya dalam memimpin. "Saya sekarang seorang ayah dan bagi saya, memikul lebih banyak tanggung jawab adalah hal yang alami. Setiap orang adalah pemimpin dengan caranya sendiri. Saya juga selalu berusaha menjadi pemimpin dengan cara saya sendiri," katanya. "Saya ingat ketika saya baru bergabung, hal terbaik bagi pemain baru adalah langsung bermain dalam pertandingan karena itulah cara terbaik untuk mengenal orang lain. Semuanya positif dan kami perlu membantu para pemain baru semaksimal mungkin.

"Saya rasa itulah sebabnya saya begitu cepat merasa betah di City, karena orang-orang sangat baik kepada saya dan tidak menganggap diri mereka terlalu serius. Di lapangan tentu berbeda, tetapi di luar lapangan, nikmati waktu Anda dan tertawalah kapan pun ada kesempatan."

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Menjadi salah satu anggota skuad yang paling lama berada di klub mengejutkannya. "Waktu berlalu begitu cepat dan saya sudah menjalani musim kelima di City. Sekarang saya termasuk orang-orang yang paling lama berada di sini. Itulah bagian yang menakutkan dari menjalani karier sepakbola."

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Kenangan Liga Champions dan candaan Guardiola

Liga Champions juga memiliki makna mendalam bagi Haaland. "Saya biasa menontonnya saat kecil, lalu orang tua saya menyuruh saya tidur pada jeda babak pertama karena sudah terlalu malam!" katanya.

Gol favoritnya tercipta pada September 2022, saat City bangkit untuk menang 2-1 atas mantan klubnya, Borussia Dortmund. "Gol saya melawan Dortmund adalah favorit saya dan saya setuju, saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya!" tambahnya. "Saya ingat setelahnya, Pep [Guardiola, mantan manajer] mengatakan saya telah merusak momen John Stones karena dia mencetak gol fantastis tepat sebelum saya mencetak gol."

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Ujian melawan Fulham sebelum menghadapi Napoli di Eropa

City menjamu Fulham pada Sabtu dengan kebutuhan untuk mengakhiri rentetan tiga kekalahan di Liga Primer. Gol-gol Haaland dan kehadirannya sebagai sosok senior akan sangat penting untuk memicu kebangkitan di kompetisi domestik sebelum tim Maresca menghadapi Napoli di Liga Champions.