Erik ten Hag Ungkap Alasan Tegas Menolak Feyenoord

Erik ten Hag menjelaskan dalam acara Goedemorgen Eredivisie bahwa dirinya pernah didekati Feyenoord. Direktur teknik FC Twente itu menolak tawaran Dennis te Kloese dan mengungkap alasannya.

Pada Februari 2025, Brian Priske dipecat manajemen Feyenoord setelah hasil mengecewakan di liga. Ten Hag kemudian didekati untuk menggantikannya.

"Saya berbicara cukup lama melalui telepon dengan Feyenoord. Mereka klub yang luar biasa dan saya merasa cukup cocok dengan Te Kloese (direktur teknik Feyenoord saat itu, red.), tetapi masa lalu saya di Ajax membuat saya memutuskan untuk tidak menerimanya," ujar Ten Hag.

"Setelah 17 tahun terus bekerja sebagai pelatih, langsung setelah karier saya berakhir, akhirnya saya berada dalam fase untuk mengambil jarak sejenak," lanjutnya.

Pertandingan berikutnya FEY Champions League 15.00 INT

"Melihat kembali diri sendiri, merenung, mencoba sesuatu yang berbeda. Pada akhirnya, saya rasa mengambil jarak sejenak dari dunia sepakbola merupakan hal yang baik," kata Ten Hag.

Timo Letschert kemudian bertanya kepada mantan pelatihnya itu apakah ia ingin kembali melatih Ajax suatu hari nanti. "Kemungkinan itu tidak tertutup, tetapi sebelum ini menjadi berita utama: sekarang saya direktur teknik FC Twente dan saya sangat menikmati pekerjaan ini."

Feyenoord akhirnya memilih Robin van Persie. Mantan penyerang itu membawa klub finis di posisi kedua musim lalu, tetapi tetap diberhentikan pada musim panas.