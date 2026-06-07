Erik ten Hag tetap bertahan di FC Twente dan akan mengajukan tawaran kedua di Eredivisie pekan depan

FC Twente sama sekali tidak menyerah dalam upayanya untuk mendapatkan tanda tangan Aske Adelgaard. Jurnalis transfer Mounir Boualin dari Soccernews menulis pada hari Minggu bahwa Tukkers akan mengajukan tawaran baru kepada Go Ahead Eagles minggu depan.

Boualin melaporkan pekan lalu tentang tawaran pertama Twente untuk Adelgaard yang ditolak. Bek kiri asal Denmark ini dipandang sebagai penerus impian Mats Rots di De Grolsch Veste, yang telah menarik banyak perhatian setelah musim yang mengesankan.

Di Twente, ada ekspektasi bahwa Rots akan sulit dipertahankan. Klub pun ingin bertindak cepat dan akan kembali melakukan pembicaraan dengan Go Ahead minggu depan. Direktur teknis Erik ten Hag berharap dapat menjembatani kesenjangan antara permintaan dan penawaran.

Adelgaard yang berusia 22 tahun, yang terikat kontrak di Vetkampstraat hingga pertengahan 2028, pada paruh pertama musim lalu menjadi pemain cadangan di belakang Mats Deijl. Setelah kapten tersebut hengkang ke Feyenoord pada bursa transfer musim dingin, Adelgaard naik menjadi pemain inti tetap.

Di Twente, Adelgaard digambarkan sebagai 'seorang pemain tangguh bergaya lama, yang sangat kuat, cepat, dan memiliki mentalitas juara'. Alasan yang cukup bagi Twente untuk mengajukan tawaran baru kepada pemain asal Skandinavia ini, yang nilainya diperkirakan mencapai satu juta euro oleh Transfermarkt.

Di Twente, Bas Kuipers akan kembali musim panas ini setelah masa peminjamannya di FC Arouca. Pemain asal Amsterdam berusia 31 tahun ini tampaknya juga tidak akan bisa mengandalkan posisi starter di Enschede musim depan, karena Adelgaard dipandang sebagai bek kiri utama baru menyusul kemungkinan kepergian Rots.

Bagaimanapun, jelas bahwa Ten Hag sedang sibuk. Boualin sebelumnya telah melaporkan ketertarikan pada Hans Hateboer, sementara target lain, Teun Gijselhart, akhirnya memilih pindah ke Deportivo La Coruña, tim yang baru promosi ke LaLiga.