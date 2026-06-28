Erik ten Hag terus bergerak setelah kedatangan Wout Weghorst: Twente sedang mengincar kiper baru

Setelah kepindahan Wout Weghorst ke FC Twente, direktur teknis Erik ten Hag tampaknya mengincar seorang kiper baru. Menurut jurnalis transfer Mounir Boualin, De Tukkers telah mengincar Kayne van Oevelen.

Kiper berusia 22 tahun dari FC Volendam ini baru-baru ini mengalami perkembangan pesat, namun meskipun menampilkan performa individu yang baik, ia tidak mampu menyelamatkan timnya dari degradasi. Pada final babak play-off, Willem II akhirnya terlalu tangguh bagi tim asal Volendam tersebut. Namun, Van Oevelen sendiri tidak bermain dalam dua leg tersebut; ia absen karena cedera pergelangan kaki.

Kiper tersebut sebelumnya telah menyatakan kepada media regional bahwa ia ingin hengkang akibat degradasi tersebut. Tampaknya FC Twente ingin memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya.

Van Oevelen diperkirakan akan menjadi pesaing utama Lars Unnerstall di Twente. Kiper asal Jerman itu telah menjadi andalan di bawah mistar gawang selama beberapa tahun, namun posisinya tidak selalu tak terbantahkan, terutama jika menyangkut kualitas permainannya.

Menurut Boualin, Ten Hag masih memiliki beberapa nama lain dalam daftarnya, namun Van Oevelen dianggap sebagai kandidat utama untuk bersaing dengan kiper berpengalaman tersebut.

Van Oevelen bergabung dengan Jong Volendam pada 2021 sebagai pemain bebas transfer dari AFC. Pada akhir musim 2023/24, ia melakukan debutnya untuk tim Volendam dan menjadi kiper utama pada musim berikutnya.

Musim ini, ia hampir selalu menjadi kiper utama di setiap pertandingan dan berhasil mencatatkan tiga clean sheet. Selain itu, ia kebobolan 51 gol. Kontraknya bersama Volendam berlaku hingga musim panas 2028 dan nilai transfernya diperkirakan sekitar dua juta euro menurut Transfermarkt.