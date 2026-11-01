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Ten HagESPN
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Erik ten Hag: "Saya sudah berbicara panjang lebar lewat telepon dengan klub itu, tetapi..."

Feyenoord

Erik ten Hag menjelaskan di Goedemorgen Eredivisie soal pendekatan Feyenoord terhadap dirinya. Direktur teknik FC Twente itu mengatakan "tidak" kepada Dennis te Kloese dan membeberkan alasannya.

Pada Februari 2025, manajemen Feyenoord memecat Brian Priske setelah hasil mengecewakan di liga. Ten Hag kemudian didekati untuk menggantikannya.

"Saya berbicara cukup lama melalui telepon dengan Feyenoord. Mereka klub hebat dan saya merasa cukup cocok dengan Te Kloese (direktur teknik Feyenoord saat itu, red.), tetapi masa lalu saya di Ajax membuat saya memutuskan untuk tidak menerimanya," kata Ten Hag.

"Dan setelah 17 tahun selalu bekerja sebagai pelatih, langsung melanjutkan karier setelah karier saya sebelumnya berakhir, akhirnya saya berada dalam fase untuk mengambil jarak sejenak," lanjutnya.

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"Bercermin, melakukan refleksi, mencoba sesuatu yang berbeda untuk sekali ini. Pada akhirnya, saya pikir mengambil jarak sejenak dari dunia sepakbola adalah keputusan yang baik," ujar Ten Hag.

Timo Letschert kemudian bertanya kepada mantan pelatihnya itu apakah ia ingin kembali melatih Ajax. "Itu tidak bisa dikesampingkan, tetapi sebelum ini menjadi tajuk berita: saat ini saya direktur teknik FC Twente dan saya sangat menikmati pekerjaan ini."

Feyenoord akhirnya memutuskan menunjuk Robin van Persie. Mantan penyerang itu membawa klub finis di posisi kedua musim lalu, tetapi tetap diberhentikan pada musim panas.

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