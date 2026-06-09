'Erik ten Hag meraup dana dalam jumlah rekor dan menjual Mats Rots ke klub luar negeri'

FC Twente sedang melakukan pembicaraan dengan TSG Hoffenheim terkait transfer Mats Rots, demikian dilaporkan Mounir Boualin pada Selasa pagi. Jurnalis tersebut menyebut angka tersebut sebagai ‘rekor transfer’ bagi Tukkers.

Direktur teknis Erik ten Hag sudah berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan klub Jerman tersebut.

Menurut Boualin, Rots akan menghasilkan rekor transfer. Rekor tersebut saat ini masih dipegang oleh Dusan Tadic, yang dijual ke Southampton seharga empat belas juta euro dua belas tahun lalu.

Hoffenheim finis di posisi kelima Bundesliga musim lalu dan akan bermain di Liga Europa.

Di Hoffenheim, Rots akan bertemu dengan sesama pemain Belanda: Wouter Burger. Gelandang tersebut bergabung dari Stoke City musim panas lalu dan menjalani musim yang sangat baik di Jerman.

Berita ini berarti PSV gagal mendapatkan jasa Rots. Klub asal Eindhoven itu menganggapnya sebagai pengganti ideal bagi Anass Salah-Eddine yang hengkang, namun kesepakatan tersebut tidak terwujud.

Rots tampil dalam semua 34 pertandingan VriendenLoterij Eredivisie musim lalu untuk FC Twente. Ia berhasil mencetak empat gol dan memberikan empat assist.



