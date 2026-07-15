Erik ten Hag mengungkapkan kapan tepatnya KNVB boleh menghubunginya untuk menjabat sebagai pelatih tim nasional Belanda

Erik ten Hag untuk saat ini tidak tersedia sebagai pelatih tim nasional, demikian ia tekankan kembali pada Rabu di studio Piala Dunia NOS. Untuk saat ini, ia tetap setia pada FC Twente, di mana ia baru saja memulai masa jabatannya sebagai direktur teknis.

Baru-baru ini, Ten Hag sudah menyatakan hal ini dengan sangat jelas dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad. “Saya tidak tersedia,” katanya saat itu. “Saya secara sadar memilih langkah ini. Setidaknya selama dua tahun ke depan, saya akan fokus pada hal ini. Saya merasa nyaman di sini dan ingin membantu klub ini berkembang lebih jauh.”

Namun, pada Rabu malam, Ten Hag kembali ditanya oleh pembawa acara Sjoerd van Ramshorst mengenai posisi pelatih tim nasional. Pasalnya, KNVB masih belum menemukan pengganti untuk Ronald Koeman yang telah mengundurkan diri.

“Mungkin dua tahun lagi,” kata Ten Hag di NOS, menjelang pertandingan Piala Dunia antara Inggris dan Argentina. Kenneth Perez, yang juga hadir di studio, bertanya-tanya apakah Ten Hag benar-benar tertarik dengan posisi pelatih tim nasional.

“Tahukah kamu apa yang aku sukai? Melakukan hal-hal lain,” jawab Ten Hag. “Itulah mengapa aku menerima pekerjaan ini. Menjadi direktur teknis memang dimensi yang berbeda. Itu memperkaya dirimu sebagai manusia.”

“Itu memang hal yang saya sukai. Dan menjadi pelatih tim nasional memang berbeda dengan pelatih klub, ya,” kata direktur teknis Twente saat ini, yang kontraknya berlaku hingga pertengahan 2028. “Saat ini, memiliki dua kontrak sekaligus benar-benar tidak mungkin,” tegasnya sekali lagi.

Di Twente, Ten Hag sama sekali tidak berdiam diri. Sebelumnya pada hari yang sama, diumumkan bahwa Ramiz Zerrouki kembali, dan kali ini secara permanen, didatangkan dari Feyenoord. Kesepakatan telah dicapai dengan klub asal Rotterdam tersebut mengenai biaya transfer sekitar 2 juta euro.