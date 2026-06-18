Erik ten Hag mengonfirmasi secara langsung di televisi ketertarikannya pada pemain timnas Belanda

Erik ten Hag mengakui pada Kamis malam di NOS bahwa ia menyambut baik kedatangan Wout Weghorst ke FC Twente. “Dia adalah anak asli Twente,” kata direktur teknis klub tersebut.

Ten Hag hadir di acara NOS pada Kamis untuk menganalisis pertandingan Piala Dunia antara Republik Ceko dan Korea Selatan serta Swiss dan Bosnia.

Sebelum pertandingan pertama dimulai, Ten Hag ditanya mengenai rencana transfer Twente. Lagi pula, ia menjabat sebagai direktur teknis di klub tersebut.

“Kami sangat tertarik pada Weghorst, tentu saja,” kata mantan pelatih Ajax dan FC Utrecht itu membuka pembicaraan. “Dia adalah anak asli Twente. Kami bangga dengan semua yang telah dia raih.”

“Saya sudah mengenal Wout sejak dia masih kecil,” lanjutnya. “Saya sering berkomunikasi dengannya dan keluarganya. Setiap tim pasti ingin memilikinya sebagai penyerang.”

Saat ini belum ada kontak antara Ten Hag dan Weghorst mengenai kemungkinan transfer. “Dia sepenuhnya fokus pada turnamen bersama timnas Belanda, jadi kami harus bersabar,” pungkasnya.

Weghorst bermain untuk Ajax selama dua musim terakhir. Dia tampil 65 kali untuk klub asal Amsterdam itu dan mencetak 20 gol. Enam kali dia memberikan assist.