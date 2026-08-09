Belakangan ini memang ada kontak antara KNVB dan Erik ten Hag. Hal itu dikonfirmasi direktur teknik FC Twente saat ini dalam wawancara dengan ESPN. Namun, Ten Hag sudah menjelaskan sejak tahap awal bahwa dirinya tidak tersedia.

Apakah ia menyesalinya? “Tidak, kami memang sempat melakukan penjajakan pada tahap awal, tetapi itu tidak terjadi,” kata Ten Hag. “Tidak, saya tidak menyesal. Saya memilih pekerjaan ini dengan penuh keyakinan, dan saya mendapatkan energi yang luar biasa dari pekerjaan ini.”

“Terutama melihat bagaimana semuanya berjalan saat ini. Masih banyak sekali yang harus dilakukan, karena kami baru berada di awal dari perjalanan indah yang harus terwujud. Jadi tidak, saya sama sekali tidak menyesali pilihan itu.”

Saat ini, Michael Reiziger tampaknya akan menjadi penerus Ronald Koeman, yang setelah Piala Dunia 2026 yang mengecewakan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis. KNVB menjalani pembicaraan panjang dengan Reiziger, yang karena itu berada di ‘posisi terdepan’.

Dengan demikian, Ten Hag bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaannya di Twente, tempat masih ada sejumlah hal yang harus dibenahi dalam skuad. Salah satunya, klub sedang bekerja keras untuk mendatangkan penyerang baru, Filip Thorvaldsen yang berusia dua puluh tahun.

“Kami masih sangat ingin merekrut penyerang sayap kanan, sosok yang punya kecepatan dan sangat bagus dalam menggiring bola. Kami punya sejumlah kandidat, tetapi dia jelas pemain yang bagus. Kami berbicara dengan mereka dan kami berbicara dengan klubnya,” ujar Ten Hag soal hal itu.

Reporter Hans Kraay junior menyiratkan bahwa Twente mungkin sudah mengajukan tawaran sekitar lima juta euro, tetapi Ten Hag sama sekali tidak mau mengungkapkan apa pun soal itu. “Saya memang tidak mau membicarakannya, hal-hal seperti itu harus tetap internal. Tapi yang jelas, dia memang sangat diminati di pasar.”