Tristan Berghuis (30) akan bergabung sebagai asisten pelatih dalam staf teknis FC Twente mulai musim depan, demikian diumumkan klub asal Enschede tersebut pada Kamis melalui saluran resmi mereka.

Adik laki-laki dari pemain Ajax Steven Berghuis (34) ini telah menjabat sebagai asisten pelatih di Go Ahead Eagles dan VfL Wolfsburg selama beberapa musim terakhir.

Berghuis akan menjadi asisten pelatih di bawah pelatih kepala John van den Brom, bersama dengan asisten pelatih saat ini, Jeffrey de Visscher.

Erik ten Hag menjelaskan alasan memilih Berghuis. “Kami melakukan penyesuaian pada beberapa posisi dalam staf. Setelah sebelumnya menunjuk Eric Weghorst sebagai pelatih kiper, Tristan akan menjadi salah satu asisten John van den Brom.

“Tristan merupakan tambahan yang sangat disambut baik; visinya tentang sepak bola dan cara kerjanya selaras dengan arah yang ingin kami tuju bersama FC Twente,” kata Ten Hag.

Steven Berghuis, di masa lalu, juga pernah bermain untuk Twente. Antara tahun 2009 dan 2012, ia terikat kontrak di Grolsch Veste.

Dalam enam belas pertandingan resmi, Berghuis mencetak lima gol dan satu assist. AZ kemudian mentransfer 500.000 euro untuk mendatangkannya.