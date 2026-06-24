Erik ten Hag menandatangani kontrak empat tahun dengan bek asal Polandia: 'FC Twente adalah klub besar'

FC Twente telah memperkuat skuadnya dengan kedatangan Krzysztof Kurowski. Bek kiri asal Polandia ini bergabung dari Slask Wroclaw, klub asal kota kelahirannya, dan telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 dengan opsi perpanjangan satu musim di De Grolsch Veste.

Kurowski, yang saat ini masih berusia sembilan belas tahun, menempuh pendidikan akademi di Slask dan setelah debutnya di tim utama pada tahun 2023, ia telah tampil dalam total 31 pertandingan untuk klub tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak dua gol dan memberikan tiga assist.

Kurowski dapat dianggap sebagai penerus Bas Kuipers, yang akan pindah ke Sparta Rotterdam. “Krzysztof adalah bek muda berbakat yang telah mengumpulkan pengalaman di tim utama sejak usia muda di liga Polandia,” kata direktur teknis Erik ten Hag.

“Krzysztof memiliki karakter yang kuat, pemahaman permainan yang baik, dan dorongan untuk menyerang. Di FC Twente, ia akan mendapat kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya; ia memiliki potensi itu,” kata Ten Hag dengan penuh harapan mengenai Kurowski, yang pernah membela timnas Polandia U-17 dan U-19.

“FC Twente adalah klub besar yang penuh ambisi, dan saya sangat menantikan untuk bermain di sini,” ujar Kurowski dengan penuh antusiasme. “Pembicaraan yang saya lakukan dengan klub ini memberi saya perasaan yang baik. Di Polandia, saya sudah melakukan debut pada usia muda dan mendapatkan banyak pengalaman.”

“Kini saatnya bagi saya untuk meninggalkan lingkungan yang sudah saya kenal dan bermain di Belanda. Di FC Twente, saya ingin menunjukkan kemampuan saya dan berharap, dengan kerja keras, dapat mengambil langkah selanjutnya sebagai pesepakbola,” ujar Kurowski.

Selain Kuipers, Alec Van Hoorenbeeck juga hengkang dari klub. Pemain asal Belgia itu akan melanjutkan kariernya di Hajduk Split. Kurowski akan bersaing dengan Aske Adelgaard, yang baru saja bergabung dari Go Ahead Eagles. Bersama-sama, mereka harus mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mats Rots yang telah pindah ke TSG Hoffenheim.