Erik ten Hag mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain yang telah 13 kali membela timnas Belanda ke FC Twente

FC Twente sedang mempertimbangkan untuk merekrut Hans Hateboer, demikian dilaporkan jurnalis transfer Mounir Boualin dari Soccernews. Bek kanan asal Beerta ini akan berstatus bebas transfer dari Stade Rennes pada akhir musim ini.

Hateboer bergabung dengan Rennes pada 2024 dan awalnya sering mendapat kesempatan bermain. Namun, di bawah asuhan pelatih Habib Beye—yang kini telah pindah ke Olympique Marseille—waktu bermainnya berkurang drastis.

Oleh karena itu, pada bulan Oktober, Hateboer memilih untuk dipinjamkan ke Olympique Lyon, yang dapat merekrutnya di luar periode transfer karena memanfaatkan 'aturan wild card', yang memungkinkan untuk merekrut satu pemain dari klub Prancis lainnya.

Di Les Gones, bek berusia 32 tahun ini sering mendapat kesempatan bermain, meski posisinya di starting line-up belum terjamin. Hateboer akan bebas transfer setelah musim ini berakhir dan Twente, di mana Erik ten Hag akan menjadi direktur teknis musim depan, melihatnya sebagai peluang emas.

"Saya mendengar bahwa Twente secara internal sedang mempertimbangkan dengan serius untuk merekrut Hans Hateboer," kata Boualin. "Saat ini masih dalam tahap penjajakan. Mungkin ada perkembangan sebelum Piala Dunia, tetapi diperkirakan prosesnya baru akan benar-benar bergulir setelah Piala Dunia," kata Boualin.

Hateboer menjalani pendidikan pemuda di Groningen dan akhirnya bermain dalam 111 pertandingan di tim utama, sebelum pindah ke Atalanta pada Januari 2017. Hateboer menjalani tahun-tahun yang sebagian besar sukses di Serie A, dengan puncaknya adalah kemenangan di Liga Europa pada 2024.

Berkat penampilannya yang gemilang di Italia, Hateboer terpilih menjadi pemain timnas Belanda di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman. Pada 2022, Hateboer mewakili timnas Belanda untuk terakhir kalinya.