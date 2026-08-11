Cara kerja Erik ten Hag di FC Twente memunculkan tanda tanya, demikian terungkap dari podcast Kick-off milik De Telegraaf. Direktur teknik itu disebut cukup sering hadir di berbagai kesempatan.

“Ini sangat tidak biasa, cara Ten Hag mengelola semuanya,” buka Jeroen Kapteijns. “Dia ada di mana-mana. Dia hadir dalam briefing sebelum pertandingan, evaluasi setelah pertandingan, di ruang ganti sebelum laga, di ruang ganti setelah laga. Dan dia juga ada di hampir setiap sesi latihan.”

Mike Verweij menilai pelatih John van den Brom ‘tinggal’ turun tangan jika ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Ten Hag. “Itu memang sesuatu yang sebagai pelatih ada di bawah kendalimu. Jadi Anda bisa mengatakan: ‘Sampai di sini dan tidak lebih jauh lagi’.”

Verweij kemudian menyinggung Piala Dunia 2026, ketika direktur topvoetbal Nigel de Jong juga hadir dalam sebagian besar pembahasan pelatih timnas Ronald Koeman. “Dengan celana pendek dan tato-tatonya, dia juga ada di semua sesi latihan. Jika Koeman merasa terganggu oleh itu, dia harus menyuruhnya pergi. Tampaknya dia memang tidak masalah dengan kehadirannya di sana.”

“Di Jerman, ini sangat lazim. Di sana direktur teknik terlibat dalam segala hal,” sambung Kapteijns. “Setelah pertandingan, direktur teknik juga menjadi orang pertama yang menggelar konferensi pers. Selain itu, di sana dia juga sering duduk di bangku cadangan. Begitulah kira-kira cara Ten Hag menjalankannya.”

“Dia lebih dekat dengan tim dibanding rata-rata. Itu sendiri bukan masalah, tetapi saya memang bertanya-tanya bagaimana jadinya jika hasil dalam beberapa pertandingan ke depan tidak bagus. Berapa lama cara seperti ini bisa terus berjalan dengan baik?”, tanya Kapteijns.

Daan Rots pada pekan lalu dalam podcast sepak bola Versuz juga ditanya soal peran Ten Hag. “Tentu kami kadang melihatnya,” kata penyerang Twente itu. “Erik punya pengalaman yang luar biasa banyak dan merupakan pelatih yang sangat bagus. Dia punya begitu banyak pengalaman di lapangan, sehingga dia juga ingin membagikan sedikit kepada kami. Itu sama sekali tidak aneh.”