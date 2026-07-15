Erik ten Hag langsung memberikan kesimpulan yang sangat tajam mengenai Thomas Tuchel setelah pertandingan Inggris melawan Argentina di Piala Dunia

Menurut Erik ten Hag, tersingkirnya Inggris dari Piala Dunia disebabkan oleh Thomas Tuchel. Keputusan-keputusan yang diambil pelatih tim nasional tersebut selama pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Argentina berakibat fatal.

Untuk waktu yang cukup lama, segalanya tampak menjanjikan bagi tim Inggris, setelah Anthony Gordon mencetak gol pembuka 1-0. Namun, setelah satu setengah jam pertandingan, mereka pulang dengan tangan hampa akibat kebangkitan Argentina di menit-menit akhir. Tuchel bahkan memutuskan untuk memainkan enam pemain di lini belakang setelah jeda minum di babak kedua, namun kini ia mendapat kritikan tajam atas keputusan tersebut.

“Apa sih yang sebenarnya kamu tunjukkan hari ini?”, tanya Kenneth Perez dengan lantang di studio Piala Dunia NOS. “Yah, sama sekali tidak ada. Sebenarnya sepanjang turnamen ini pun tidak,” jawab Ten Hag.

“Saya benar-benar sangat kecewa dengan Inggris, karena mereka sama sekali tidak mengendalikan pertandingan. Tentu saja, itu sudah dimulai dari susunan pemain,” Ten Hag melontarkan kritik tajam kepada Tuchel. “Kamu mengganti pemain sayap kananmu (Morgan Rogers turun sebagai starter, red.), padahal di situlah sebenarnya letak keberhasilan serangan.”

“Selain itu, terlalu banyak pemain yang ditahan di lini belakang, bahkan sejak babak pertama. Setelah itu, Anda unggul, tapi langsung melakukan pergantian pemain yang sangat buruk, sangat defensif… Jadi, Anda hanya bisa menyimpulkan bahwa rencana permainan tidak tepat, ‘manajemen pertandingan’ tidak tepat… Ya, di level ini, Anda pasti akan tersingkir,” kata Ten Hag tanpa ampun.

“Jika Anda menahan begitu banyak pemain di kotak penalti, maka tidak ada yang bisa menekan Enzo Fernández (pencetak gol penyama kedudukan 1-1, red.),” kata Perez. “Itulah mengapa dia mendapat peluang tembakan bebas. Tidak, Inggris sangat mengecewakan, bukan? Negara sebesar itu…”

“Tidak, tapi mereka juga punya pemain sepak bola yang sangat bagus,” kata Ten Hag dengan heran. “Mereka bahkan masih meninggalkan Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, dan Phil Foden di rumah! Jadi, sangat mengecewakan apa yang mereka tunjukkan. Tentu saja, lolos ke semifinal itu sudah cukup baik. Tapi mereka tidak meninggalkan kesan apa-apa!”