Erik ten Hag ingin segera mendatangkan pemain Feyenoord ke Twente: ‘Kami sedang dalam pembicaraan’

Erik ten Hag sedang sibuk menyusun skuad FC Twente untuk musim mendatang. Hal ini terungkap dalam wawancara direktur teknis tersebut dengan Tubantia.

Meskipun ia tidak ingin terlalu membahas nama-nama potensial baru, jelaslah siapa salah satu target utama musim panas ini: Ramiz Zerrouki. Gelandang bertahan tersebut bermain untuk Twente dengan status pinjaman musim lalu, tetapi pada dasarnya akan kembali ke Feyenoord.

“Kami tetap mencari seorang kiper dan seorang pengatur permainan di lini tengah. Posisi Ramiz Zerrouki, bisa dibilang,” kata Ten Hag. “Ya, Ramiz masih menjadi kandidat untuk posisi itu.”

“Kami sedang berdiskusi, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan dia tidak kembali. Itulah mengapa kami juga mencari alternatif. Namun jelas bahwa kami ingin mempertahankannya,” kata Ten Hag.

Zerrouki sendiri sudah menyatakan setelah pertandingan terakhir musim lalu bahwa dia tidak berencana memulai musim ini bersama Feyenoord. Dia ingin hengkang secara permanen dari Rotterdam. “Kita lihat saja hasil evaluasinya, tapi saya rasa sudah jelas bahwa saya tidak akan melanjutkan di sana. Situasinya di sana tidak ideal bagi saya. Saya bisa jujur soal itu,” katanya kepada ESPN.

“Musim ini saya telah menemukan kembali kesenangan saya dan kembali ke performa terbaik. Saya menantikan pertandingan setiap pekan. Akan sulit untuk kembali ke situasi sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar merasa di rumah di Feyenoord, padahal hal itu penting bagi diri saya.”

Kembalinya ke Twente bukanlah satu-satunya opsi bagi Zerrouki. Gelandang berusia 28 tahun ini juga mendapat minat dari Al-Sharjah, sebuah klub di Uni Emirat Arab. Saat ini, Zerrouki kemungkinan tidak akan punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena ia sedang bertanding bersama Aljazair di Piala Dunia.