Erik ten Hag ingin mempertahankan penyerang tersebut di FC Twente dan mengajukan proposal

FC Twente masih ingin mempertahankan Younes Taha di klub tersebut, demikian dilaporkan De Telegraaf. Direktur teknis Erik ten Hag telah mengajukan tawaran kontrak kepada penyerang sayap (23) itu hingga musim panas 2029.

Taha sedang menjalani tahun terakhir kontraknya di Enschede dan diminati oleh sejumlah klub, antara lain SC Braga, Torino, Frosinone, VfL Wolfsburg, dan Red Bull Salzburg. Ia juga dilaporkan telah dihubungi dari Arab Saudi untuk menanyakan apakah sang penyerang bersedia bermain di Timur Tengah saat ini.

Semua klub tersebut bersedia memenuhi harga yang diminta sebesar lima juta euro. Taha sedang mempertimbangkan tawaran dari Twente dan diperkirakan agennya akan mengajukan tawaran balasan.

Taha, yang bisa bermain sebagai sayap kanan dan gelandang, awalnya tampaknya akan meninggalkan Grolsch Veste. Pemain kelahiran Amsterdam ini telah bergabung dengan Tukkers sejak 2023.

Musim lalu, Twente meminjamkan penyerang sayap ini ke FC Groningen, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan. Taha meninggalkan wilayah utara Belanda dengan catatan enam gol dan sepuluh assist.

“Saya tidak terlalu membicarakan hal itu. Saya hanya berusaha melakukan tugas saya. Sekarang saya berada di sini bersama FC Twente, jadi saya akan berjuang sekuat tenaga untuk FC Twente,” kata Taha kepada 1Twente. “Apa pun yang terjadi dengan klub lain, itu urusan agen saya. Saya hanya fokus sepenuhnya pada FC Twente.”