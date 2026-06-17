Bas Kuipers bisa tetap tinggal di Portugal. Bek kiri FC Twente itu bermain sebagai pemain pinjaman di FC Arouca musim lalu, dan klub tersebut kini ingin membelinya dari De Tukkers, demikian dilaporkan Voetbal International.

Kuipers pindah ke Arouca dengan status pinjaman pada musim dingin lalu, setelah kehilangan posisi starternya di Enschede akibat kedatangan Mats Rots.

Meskipun Rots telah pindah ke TSG Hoffenheim pekan lalu, masa depan Kuipers tampaknya tidak akan berada di Grolsch Veste.

Arouca ingin merekrutnya secara permanen, dan Sparta Rotterdam juga tertarik pada bek sayap berusia 31 tahun tersebut.

Klub Portugal tersebut, yang juga diperkuat pemain asal Belanda Espen van Ee, menempati peringkat kedelapan di liga Portugal musim lalu.

Kuipers merupakan pemain inti yang tak tergantikan di Portugal. Ia tampil dalam 17 pertandingan untuk klub tersebut, mencetak dua gol, dan memberikan satu assist.