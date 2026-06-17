Erik ten Hag berburu pemain di Eredivisie dan mendatangkan 'pemain yang menarik' ke FC Twente

FC Twente telah mengumumkan kedatangan Aske Adelgaard. Bek kiri ini bergabung dari Go Ahead Eagles dan telah menandatangani kontrak di De Grolsch Veste hingga pertengahan 2030. Klub tersebut juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim.

Perkenalan Adelgaard ini tidak terlalu mengejutkan. Jurnalis transfer Mounir Boualin baru-baru ini telah melaporkan adanya ketertarikan tersebut serta tawaran pertama yang ditolak oleh Go Ahead.

Twente dan direktur teknis Erik ten Hag sama sekali tidak menyerah dan akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Kabarnya, klub asal Enschede ini akan mentransfer beberapa juta euro ke Adelaarshorst.

Adelgaard menjadi pengganti Mats Rots di Twente, yang mengakhiri musim lalu yang gemilang dengan transfer mengesankan ke klub Bundesliga TSG Hoffenheim. Twente menerima hingga enam belas juta euro, sebuah rekor transfer.

Sebagian kecil dari jumlah tersebut kini dialokasikan untuk Adelgaard yang berusia 22 tahun, yang pada pertengahan 2024 pindah dari Odense BK ke Go Ahead. Catatan penampilannya di Deventer terhenti di angka 64 pertandingan. “Aske adalah pemain yang menarik dengan potensi besar,” kata Ten Hag.

“Di Go Ahead Eagles, Aske telah mengumpulkan pengalaman di Eredivisie. Ia memahami apa yang diharapkan di Belanda dan, dengan kemampuan bermain serta dinamikanya, cocok dengan gaya permainan kami. Di sini, di FC Twente, ia ingin berkontribusi untuk mewujudkan ambisi kami.”

“FC Twente adalah klub besar dengan ambisi yang mulia,” kata Adelgaard. “Saya ingin berkontribusi untuk itu. Dua tahun terakhir ini, saya telah belajar banyak di Belanda dan berhasil menunjukkan kemampuan saya. Ini adalah langkah selanjutnya bagi saya.”

“Di FC Twente ini, saya ingin terus berkembang sebagai pesepakbola dan mendapatkan pengalaman baru, termasuk dalam pertandingan-pertandingan Eropa. Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan latihan pada hari Senin,” kata Adelgaard.



