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Barcelona tampak akan kalah dari Villarreal pada Minggu setelah tertinggal dua gol di awal laga yang berlangsung kacau di Camp Nou. Namun, tim asuhan Hansi Flick menunjukkan kegigihan juara untuk bangkit dan meraih kemenangan penting 3-2 yang menjaga mereka di puncak klasemen La Liga.

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Yamal gagal penalti saat Barcelona tertinggal lebih awal di Camp Nou

Villarreal membungkam Camp Nou sejak awal dengan mengonversi dua peluang pertama mereka untuk unggul dua gol. Awal yang efektif itu membuat sang juara bertahan harus berjuang keras pada Minggu.

Situasi memburuk ketika Lamine Yamal gagal mengeksekusi penalti, seolah keberuntungan meninggalkan tuan rumah. Namun, Barcelona menata kembali permainan mereka saat jeda dan mengubah jalannya pertandingan setelah babak kedua dimulai. Mereka meredam serangan Villarreal untuk menuntaskan comeback dramatis dengan kemenangan 3-2 .

Garcia ungkap pesan taktis Flick saat jeda

Berbicara setelah pertandingan, Eric Garcia mengungkap bagaimana Hansi Flick mengembalikan keteraturan permainan tim saat jeda.

"Dia meminta kami menjaga posisi dan menjalankan peran masing-masing. Kami tahu bahwa begitu mencetak satu gol, kami akan sangat sulit dihentikan," kata Garcia. "Kami mencetak gol pertama, gol kedua datang hampir seketika, dan dukungan suporter kami di Camp Nou memberi kami lebih banyak energi."

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Sang bek juga menyoroti keyakinan skuad meski tertinggal dua gol. "Saat jeda, kami saling mengatakan bahwa jika kami memainkan sepak bola dan mencetak satu gol, kami bisa membalikkan keadaan," jelasnya. "Itulah yang terjadi. Gol pertama datang, gol kedua menyusul dengan sangat cepat, dan tim tidak pernah berhenti percaya. Sikap kami tidak bisa ditawar."

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Pengingat penting dalam persaingan gelar La Liga

Kemenangan itu menjaga Barcelona di puncak klasemen, meski Garcia mengakui bahwa awal pertandingan yang lamban berisiko membuat mereka kehilangan poin. Kondisi berangin tepat setelah jeda internasional semakin menguji sang juara saat menghadapi Villarreal yang tampil mengesankan.

"[Kemenangan ini] sangat penting. Villarreal adalah tim yang sangat bagus, dan ini pertandingan yang rumit setelah jeda internasional, terutama karena angin," tambah Garcia. "Terkadang Anda menganggap pertandingan seperti ini akan mudah dimenangi. Namun, hari ini mengingatkan kami bahwa tidak ada yang terjamin. Setiap pertandingan harus diperjuangkan sejak menit pertama."

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Ia juga memuji kualitas Villarreal sembari menyebut penampilan Barcelona pada babak kedua sebagai standar yang harus dipenuhi. Ia melanjutkan: "Villarreal adalah tim selevel Liga Champions dengan pelatih yang luar biasa. Mereka mendapat dua peluang dan mencetak dua gol. Namun, setelah itu, kami tersadar, mulai memainkan permainan kami, dan mereka nyaris tidak mengancam kami lagi. Pada babak kedua, kami bermain seperti yang seharusnya selalu kami lakukan."

Tampil sesuai standar sejak peluit awal

Tetap berada di puncak La Liga memberi Barcelona momentum berharga saat kompetisi domestik kembali bergulir setelah jeda internasional. Namun, kebobolan dua gol di awal pertandingan memperlihatkan kelemahan yang tidak boleh terulang jika tim asuhan Flick ingin mempertahankan gelar.

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Tantangan mereka sekarang adalah mempertahankan kendali permainan dan kedisiplinan posisi seperti pada babak kedua sepanjang 90 menit. Jika itu dipadukan dengan mentalitas yang ditunjukkan pada Minggu, sang juara akan sulit digusur dari puncak klasemen.