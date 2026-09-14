Bek Barcelona, Eric Garcia, menegaskan bahwa gelar Liga Champions Eropa adalah target klub Katalan tersebut pada musim ini, seraya menyebut bahwa Real Madrid akan menjadi pesaing berat bagi Barca tahun ini.

Garcia menjalani wawancara yang disiarkan oleh radio Spanyol "Cadena SER", yang di dalamnya ia berbicara tentang situasinya di dalam Barcelona dengan mengatakan: "Pada tahun pertama Flick, saya tidak banyak bermain, tetapi ia selalu menanamkan banyak kepercayaan diri dalam diri saya. Pada hari saya mencetak gol ke gawang Benfica di Liga Champions Eropa, semuanya berubah".

Ia menambahkan mengenai kemampuannya untuk mengisi lebih dari satu posisi di dalam lapangan: "Saya tidak pernah membayangkan akan bermain di semua posisi ini. Flick menunjukkan kepada saya bahwa hal itu mungkin, dan hal itu pun terwujud".

Ketika ditanya apakah ia akan meminta untuk bermain sebagai penyerang, ia mengakui bahwa ia ingin mencobanya suatu hari nanti, seraya menjelaskan: "Beralih dari bek tengah ke bek sayap kurang lebih serupa. Di sisi lain, bermain di lini tengah lebih rumit; sebab Anda melihat lapangan dari belakang. Yang terpenting adalah komitmen dan kemauan, serta keinginan untuk membantu tim".

Tentang keberadaannya di antara para kapten Barcelona musim ini, ia berkata: "Ini adalah kehormatan besar, saya berada di barisan tim muda sejak kecil. Kepemimpinan adalah hal yang alami bagi saya; saya berusaha membantu rekan-rekan setim saya. Terpilih sebagai kapten tim adalah kehormatan yang besar".

Ia juga menjelaskan bahwa proses pemilihannya mencakup para pemain menuliskan nama kapten favorit mereka pada secarik kertas, seraya menambahkan: "Tidak boleh bercanda karena Carlos Naval yang akan membacanya, tetapi jika ada seseorang yang berhak bercanda, maka orang itu adalah Szczesny".

Ketika Eric Garcia ditanya tentang target musim ini, ia melanjutkan pernyataannya: "Liga Champions Eropa adalah target semua orang; kami hanya berjarak satu langkah dari lolos dalam dua tahun terakhir. Kami memiliki tim yang sangat lengkap dengan persaingan yang kuat, dan itu adalah hal yang penting menurut pendapat saya. Namun, jangan lupa bahwa gelar liga juga harus menjadi target".

Ia juga mengakui bahwa standar pelatih Hansi Flick telah meningkat dan berkata: "Kami telah mengubah beberapa hal yang berkaitan dengan proses internal kami, dan cara kami bekerja di ruang latihan. Kualitas sesi latihan luar biasa. Jika kami terus menerapkan pendekatan ini, maka kami berada di jalur yang benar".

Mengenai bermain sebagai bek kanan di belakang bintang muda Lamine Yamal, ia berkata: "Ketika Lamine Yamal bersamamu, berikan bola kepadanya, dan berusahalah untuk tidak ikut campur, serta ciptakan situasi dua lawan satu agar ia dapat menghadapi lawan".

Ia melanjutkan pernyataannya: "Real Madrid akan menjadi salah satu pesaing terkuat kami musim ini, mereka memiliki daya serang yang sangat berbahaya; bermain melawan mereka selalu menarik, tetapi dengan Mourinho sebagai pucuk pimpinan tim, hal itu menjadi lebih menarik lagi".

Eric Garcia mengenakan masker pelindung setelah mengalami patah tulang hidung untuk kedua kalinya dalam setahun, dan ia menegaskan bahwa ia harus mengenakannya selama dua bulan. Ia berkata: "Saya sudah terbiasa dengannya, tetapi saya lebih suka bermain tanpa itu".

Terkait mantan rekan-rekan setimnya yang lain, Eric menyatakan bahwa hari ini ia berbicara dengan Ferran Torres, yang pindah ke Paris Saint-Germain dan masih menjadi temannya, dan ia menegaskan dengan berkata: "Kami sangat menantikan pertandingan di Paris, dan kami bersiap untuk bersaing".

Barcelona dan Paris Saint-Germain akan saling berhadapan di Liga Champions Eropa pada 20 Oktober mendatang di ibu kota Prancis.

Ketika ditanya tentang pendapatnya mengenai siapa yang layak memenangkan Ballon d'Or, ia menyatakan bahwa "semua pemain Barcelona seharusnya naik ke atas podium juara".

Ia menambahkan: "Lamine Yamal adalah yang paling layak untuk menang", sekaligus mengkritik absennya Pedri dan Raphinha, dengan menilai bahwa "tidak masuk akal ketiadaan keduanya".

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