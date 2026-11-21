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Penampilan impresif Daouda Weidmann bersama FC Twente menarik perhatian sejumlah klub Eropa, menurut RMC Sport. Villarreal menjadi klub yang paling serius berminat kepada gelandang berusia 23 tahun itu. Beberapa klub Bundesliga juga terus memantau perkembangannya.

Weidmann menjadi salah satu pemain kejutan di Eredivisie musim ini, dengan gol kemenangan indah melawan PSV (3-2) sebagai pencapaian terbaiknya sejauh ini.

Mantan pemain akademi Paris Saint-Germain itu sudah terlibat dalam tiga belas gol di semua kompetisi musim ini. Weidmann mencetak enam gol dan menyumbangkan tujuh assist. Penampilan tersebut membuatnya masuk radar klub-klub luar negeri.

Menurut RMC Sport , Villarreal sangat berminat kepada sang gelandang. Namun, klub Spanyol itu bukan satu-satunya peminat. Sejumlah klub Jerman yang rutin tampil di Liga Champions juga memantau Weidmann. Klub-klub Bundesliga yang dimaksud sejauh ini belum diketahui.

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Meningkatnya minat terhadap Weidmann membuat FC Twente berada dalam situasi menarik. Klub berjuluk De Tukkers itu ingin mempertahankannya lebih lama dan telah menawarkan perpanjangan kontrak satu musim, dengan opsi tambahan satu tahun. Namun, kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Kontrak Weidmann di De Grolsch Veste berlaku hingga pertengahan 2030.

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Menurut stasiun televisi olahraga Prancis tersebut, negosiasi mengenai kontrak baru telah berlangsung selama beberapa bulan, tetapi belum membuahkan hasil. Sementara itu, minat klub-klub luar negeri terhadap Weidmann terus meningkat. FC Twente pun menghadapi tantangan untuk mempertahankan pemain asal Prancis itu.

Weidmann menimba ilmu di akademi Paris Saint-Germain, tempat ia bermain bersama Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery, dan Ayman Kari, antara lain. Namun, ia tidak berhasil menembus tim utama klub besar asal Paris tersebut.

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Sejumlah cedera menghambat langkah Weidmann sehingga ia tak pernah menjalani debut resmi bersama tim utama PSG. Pada 2022, ia memutuskan melanjutkan karier di tempat lain dan bergabung dengan klub Italia, Torino. Setelah itu, ia memperkuat RKC Waalwijk dan mulai mengenal sepakbola Belanda.

Pada musim panas 2025, Weidmann pindah ke FC Twente dengan biaya sedikit di atas satu juta euro. Di sana, ia kini berkembang menjadi pemain yang diandalkan. Direktur teknik Erik ten Hag baru-baru ini menyebut Weidmann sebagai pemain 'luar biasa'. Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai pasarnya sekitar enam juta euro.