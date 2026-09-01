José Mourinho mulai menancapkan pengaruhnya dengan cepat di dalam Real Madrid, setelah pelatih asal Portugal itu melakukan perubahan yang jelas dalam cara mengelola tim, menempatkan kedisiplinan dan kerja keras sebagai prioritas utamanya, dalam upaya membangun kembali budaya ruang ganti setelah dua musim yang mengecewakan.

Menurut pernyataan jurnalis José Félix Díaz, Mourinho kembali menerapkan sejumlah aturan ketat di dalam Real Madrid, yang paling menonjol adalah menghukum pemain mana pun yang terlambat dari jadwal latihan yang ditentukan dengan mengeluarkannya dari sesi kolektif, serta mewajibkannya berlatih di ruang kebugaran, di samping mencoretnya dari pertandingan berikutnya.

Pelatih asal Portugal itu menghapus sistem denda finansial ringan yang sebelumnya dikenakan kepada para pemain akibat keterlambatan, yang berkisar antara 200 hingga 300 euro, dengan pertimbangan bahwa hukuman semacam ini tidak benar-benar memberikan efek jera bagi para pemain yang memperoleh gaji besar, dan lebih memilih hukuman yang berkaitan langsung dengan pekerjaan dan keterlibatan.

Mourinho juga menegaskan perlunya para pemain tetap berada di dalam fasilitas klub untuk menyelesaikan program pemulihan, karena baginya tidak lagi dapat diterima jika seorang pemain melanjutkan perawatannya di tempat mana pun di luar Valdebebas apabila ia perlu menyelesaikan program rehabilitasi selama periode sore hari.

Aturan sang pelatih juga meluas ke pola makan, setelah hubungan antara para pemain dan ahli gizi di dalam klub berubah; kepatuhan terhadap program gizi yang ditentukan kini menjadi bagian mendasar dari sistem kerja, alih-alih membiarkan para pemain bebas memilih apa yang mereka konsumsi.

Kepercayaan di dalam ruang ganti

Meski aturan-aturan baru itu ketat, para pemain Real Madrid, berdasarkan data terkini, memandang positif tuntutan Mourinho dan gagasan taktisnya, hal yang tercermin pada tingkat komitmen selama latihan dan pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu menilai bahwa mengembalikan kedisiplinan bukanlah tujuan yang terpisah dari aspek teknis, melainkan bagian dari proyeknya untuk mengembalikan tim ke kondisi yang lebih kokoh dan seimbang di dalam lapangan.

Mourinho juga berupaya memperbaiki keselarasan antara para bintang Real Madrid, dan mendistribusikan ulang peran dengan cara yang membantu tim tampil lebih kolektif, alih-alih hanya mengandalkan kemampuan individu semata.

Perubahan-perubahan ini datang pada saat Real Madrid berusaha melampaui dua musim yang tidak memenuhi ambisi para pendukungnya, di mana klub bertaruh pada kepribadian Mourinho, pengalamannya, dan kemampuannya menerapkan standar tinggi di dalam ruang ganti.

Setelah awal musim yang positif, tantangan terbesar bagi pelatih asal Portugal itu adalah menjaga tingkat kedisiplinan dan kerja yang sama sepanjang bulan-bulan mendatang, serta mengubah aturan-aturan baru itu menjadi budaya berkelanjutan di dalam tim, sehingga mengembalikan karakter kompetitif Real Madrid dan memberinya peluang lebih besar untuk bersaing memperebutkan seluruh gelar.