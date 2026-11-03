Era pasca-Messi dimulai: wajah-wajah baru dan sejumlah absen dalam skuad perdana Argentina

Timnas Argentina memasuki babak baru dalam sejarahnya, setelah Lionel Scaloni, direktur teknik "La Albiceleste", mengumumkan daftar pemain pertamanya sejak sang legenda Lionel Messi pensiun dari sepakbola internasional, sebagai persiapan menjalani dua laga persahabatan melawan Uruguay dan Kosta Rika sepanjang bulan November ini.

Daftar tersebut menghadirkan sejumlah kejutan, yang paling mencolok adalah pemanggilan Aaron Anselmino dan Mariano Troilo untuk pertama kalinya, di samping kembalinya Gonzalo Montiel, sementara Rodrigo De Paul dan Giovani Lo Celso absen, selain sejumlah elemen utama yang disingkirkan oleh cedera.

Pilihan-pilihan ini muncul di tengah arah Scaloni untuk terus melakukan peremajaan timnas, dan membangun skuat yang mampu bersaing pada periode mendatang, hingga menuju Piala Dunia 2030, dengan tetap mempertahankan perpaduan antara elemen berpengalaman dan talenta muda.

Messi telah mengumumkan secara resmi pensiunnya dari sepakbola internasional pada 31 Agustus lalu, sebelum ia tampil dalam laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober, sehingga pemusatan kali ini menjadi yang pertama dijalani timnas Argentina tanpa kapten bersejarah mereka setelah berakhirnya seremoni perpisahannya.

Dua kejutan dan kembalinya Montiel: De Paul dan Lo Celso di luar perhitungan

Daftar tersebut menghadirkan pemanggilan Aaron Anselmino, bek Chelsea berusia 23 tahun, untuk pertama kalinya ke timnas senior, setelah sebelumnya bermain di barisan Boca Juniors. Daftar itu juga mencakup Mariano Troilo, bek Parma berusia 21 tahun, yang sebelumnya pernah dipanggil sepanjang tahun 2025 untuk menjalani dua laga melawan Chile dan Kolombia pada kualifikasi Piala Dunia, namun tidak memperoleh kesempatan tampil.

Di sisi lain, Scaloni kembali memanggil Gonzalo Montiel, bek River Plate, setelah absen dari daftar pertama yang diumumkannya usai Piala Dunia 2026 pada September lalu.

Di lini penjaga gawang, pelatih asal Argentina itu mempertahankan empat pilihannya, yang terdepan di antaranya adalah Emiliano Martinez, kiper Chelsea, meski mengalami patah tulang rahang, di mana ia akan menjalani evaluasi medis untuk menentukan kondisinya, dengan tidak mengambil risiko memainkannya jika memang tidak diperlukan.

Adapun daftar absensi terbagi antara cedera yang menyingkirkan sejumlah elemen utama, dan keputusan teknis yang menimpa nama-nama terkemuka, karena daftar tersebut tidak mencakup Cristian Romero, kapten timnas, serta Lautaro Martinez dan Nicolas Gonzalez, akibat cedera yang mereka alami bersama klub masing-masing.

Duet Rodrigo De Paul dan Giovani Lo Celso juga absen, setelah kemunculan mereka dalam daftar sebelumnya hanya terbatas pada partisipasi di seremoni perpisahan Messi, tanpa kembali ke skuat yang diandalkan Scaloni pada periode baru ini.

Pelatih asal Argentina itu terus memberikan kepercayaan kepada generasi muda, di mana ia mempertahankan sejumlah nama menjanjikan, seperti Nicolas Paz, Franco Mastantuono, Valentin Barco, Santiago Castro, Gianluca Prestianni, Matias Soule, Roman Vega, dan Ezequiel Fernandez, dalam rangka persiapan menuju agenda-agenda mendatang dan Piala Dunia 2030.

Begitu pula masih absennya Leandro Paredes dan Nahuel Molina, yang menjuarai Piala Dunia 2022, akibat sanksi yang dijatuhkan atas mereka terkait peristiwa yang terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.

Paredes telah menjalani tiga dari sepuluh laga pada hukuman larangan tampilnya, sementara Molina telah menjalani tiga dari tujuh laga.

Jadwal dua laga Argentina melawan Uruguay dan Kosta Rika

Timnas Argentina menjalani dua laga tersebut di kandang sendiri, dalam jeda internasional bulan November, di mana mereka memulai perjalanannya dengan menghadapi Uruguay pada 13 November di Stadion "La Bombonera", sebelum menutup laga persahabatannya dengan menjamu Kosta Rika pada 17 di bulan yang sama, di Stadion "Mario Alberto Kempes" di kota Cordoba.

Daftar pemain timnas Argentina untuk dua laga melawan Uruguay dan Kosta Rika

Penjaga gawang:

- Emiliano Martinez (Chelsea).

- Geronimo Rulli (Manchester City).

- Juan Musso (Atletico Madrid).

- Santiago Beltran (River Plate).

Lini belakang:

- Gonzalo Montiel (River Plate).

- Agustin Giay (Palmeiras).

- Aaron Anselmino (Chelsea).

- Mariano Troilo (Parma).

- Leonardo Balerdi (Roma).

- Lisandro Martinez (Manchester United).

- Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

- Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon).

- Roman Vega (Zenit).

Lini tengah:

- Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen).

- Maximo Perrone (Como).

- Exequiel Palacios (Ipswich Town).

- Valentin Barco (Chelsea).

- Alexis Mac Allister (Liverpool).

- Enzo Fernandez (Manchester City).

- Nicolas Paz (Como).

- Matias Soule (Roma).

- Franco Mastantuono (Fiorentina).

- Giuliano Simeone (Atletico Madrid).

- Gianluca Prestianni (Benfica).

- Thiago Almada (River Plate).

Lini serang:

- Jose Manuel Lopez (Palmeiras).

- Santiago Castro (Roma).

- Julian Alvarez (Atletico Madrid).