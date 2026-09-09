Setelah 21 tahun kejayaan, era pasca-Lionel Messi kini menjadi kenyataan nyata yang mengguncang sendi-sendi timnas Argentina, di mana penampilan pertama Si Kutu bersama tim negaranya adalah pada Agustus 2005 dalam laga persahabatan melawan timnas Hungaria.

Era emas telah berakhir, dan restrukturisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dimulai di dalam ruang ganti La Albiceleste, dengan keputusan pertamanya yang mengejutkan: bek Atletico Madrid, Cristian Romero, menjadi kapten baru La Tanga.

Akhir sebuah era dan awal era lainnya

Pensiunnya Lionel Messi dari kancah internasional menandai berakhirnya sebuah era ketika timnas Argentina mendominasi dunia sepak bola, tetapi pada saat yang sama hal itu membuka pintu bagi tantangan terbesar yang dihadapi tim dalam beberapa tahun terakhir: membangun kembali kepemimpinannya di atas lapangan dan menjaga level kompetitifnya.

Surat kabar Argentina "tyc sports" mengungkapkan, mengutip sumber-sumber di dalam timnas, bahwa keputusan itu bukanlah hasil dari momen sesaat, melainkan sudah direncanakan sebelum bergulirnya Piala Dunia terakhir, di mana Romero telah ditunjuk sebagai kapten ketiga di belakang Messi dan Nicolas Otamendi, yang keduanya meninggalkan timnas setelah Piala Dunia terakhir.

Mengapa Romero dan bukan Emiliano Martinez?

Pelatih Lionel Scaloni mengambil keputusan berani dengan menunjuk pemain berusia 28 tahun jebolan akademi Belgrano itu sebagai kapten tim ini, lebih memilihnya ketimbang nama-nama besar seperti Emiliano Martinez, kapten sebelumnya dalam susunan pemain sang pelatih Argentina, serta Nicolas Tagliafico.

Bek Atletico Madrid itu akan mengemban peran kapten di ruang ganti dan bertanggung jawab memimpin tim di lapangan pada era mendatang, dengan catatan bahwa belum ada kepastian apakah Scaloni sendiri akan melanjutkan perannya pada tahun 2027, mengingat ia masih dalam proses negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Argentina.

3 kali sebelumnya

Laga-laga persahabatan pada bulan September, yang lawan-lawannya akan diumumkan pekan ini, bukanlah pertandingan pertama Cristian Romero sebagai kapten, karena ia sebelumnya sudah pernah mengenakan ban kapten sebanyak tiga kali dalam 58 laga yang ia mainkan bersama Argentina, semuanya di bawah kepemimpinan Scaloni.

Ban kapten pertamanya adalah tahun lalu, dalam laga tandang melawan Cile pada kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan, yang berakhir dengan kemenangan Argentina 1-0. Ia mengulangi pencapaian ini dalam laga persahabatan melawan Venezuela pada bulan Oktober, dan terakhir mengenakan ban kapten dalam kemenangan 2-1 atas Mauritania pada Maret lalu.

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