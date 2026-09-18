Mantan kapten The Reds itu tidak melihat akar masalahnya pada pelatih baru Andoni Iraola, melainkan lebih pada kebijakan transfer yang menurutnya kacau dalam beberapa tahun terakhir. Mantan bek tengah itu bahkan menarik perbandingan dengan era Galacticos Real Madrid yang pada akhirnya tidak begitu gemilang pada tahun 2000-an, ketika Los Blancos membangkitkan ekspektasi besar dengan superstar seperti Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, dan David Beckham, tetapi tidak mampu memenuhinya secara berkelanjutan.

"Pelatih baru itu harus menangani secara diplomatis konsekuensi dari kebijakan transfer Liverpool yang telah membawa klub ke jalan yang berisiko dan tidak biasa, yang lebih mirip dengan Real Madrid. Dengan situasi seperti sekarang, kami berada tepat di tengah era 'Galacticos' Anfield yang gagal," tulis pria 48 tahun itu dalam kolomnya untuk Telegraph.

Pria Inggris itu secara khusus merujuk pada investasi besar dalam periode-periode transfer terakhir. Pada musim panas 2025 saja, Liverpool menghabiskan hampir 500 juta euro untuk pemain baru. Di antara rekrutan paling menonjol adalah Alexander Isak (145 juta euro), Florian Wirtz (125 juta euro), dan Hugo Ekitike (95 juta euro). Selain itu, ada pula Milos Kerkez dan Jeremie Frimpong dengan nilai masing-masing lebih dari 40 juta euro. Musim panas transfer Liverpool pada 2025 merupakan yang termahal kedua dalam sejarah sepak bola, hanya Manchester City yang mengeluarkan lebih banyak pada 2026.

Namun pada musim panas 2026, Liverpool juga kembali sangat agresif di bursa transfer. Di antaranya, Bradley Barcola pindah dari Paris Saint-Germain ke Anfield Road dengan biaya transfer sekitar 120 juta euro. Selain itu, The Reds merekrut Jeremy Jacquet dari Stade Rennes seharga 63 juta euro dan Victor Munoz dengan tambahan 40 juta euro.

Bagi Carragher, ofensif transfer ini menimbulkan sebuah konsekuensi yang mencolok. "Sebuah fakta yang luar biasa jika mempertimbangkan berapa banyak yang sudah diinvestasikan. Pelatih asal Basque itu adalah yang pertama di Liverpool yang bekerja dengan pemain-pemain baru senilai lebih dari 700 juta poundsterling (setara 815 juta euro, catatan redaksi) - dan dengan itu memang pantas merasa bahwa dia mendapat kartu yang buruk," jelasnya.

Bagaimana start FC Liverpool di musim baru?

FC Liverpool memulai musim yang masih muda ini dengan tersendat. Memang, The Reds sejauh ini belum kalah dalam enam pertandingan kompetitif mereka, tetapi perolehan di Premier League masih terbilang minim. Setelah empat pertandingan, mereka baru membukukan satu kemenangan dan tiga hasil imbang - Liverpool pun hanya berada di posisi kedelapan.

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Melihat musim lalu juga tidak banyak memberi alasan untuk puas. Liverpool menutup musim tanpa gelar dan hanya lolos tipis ke Liga Champions sebagai tim peringkat kelima. Dalam kondisi saat ini, klub itu bahkan akan gagal lolos ke kompetisi elite Eropa tersebut. Namun, musim masih panjang.

Peluang berikutnya bagi The Reds untuk menebusnya datang pada hari Minggu. Saat itu Liverpool akan menghadapi AFC Bournemouth di Premier League.