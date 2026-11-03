Era baru dimulai! Lionel Scaloni umumkan skuad pertama Argentina sejak Lionel Messi pensiun dengan penuh haru

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Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni resmi membuka babak baru dengan mengumumkan skuad pertamanya sejak kapten legendaris Lionel Messi pensiun. Argentina tengah bersiap menghadapi laga-laga persahabatan terakhir mereka tahun ini melawan Uruguay dan Kosta Rika, yang menandai awal perjalanan tanpa ikon terbesar sepanjang masa mereka.

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Kehidupan setelah sang legenda bernomor punggung 10

Sepakbola Argentina mengalami perubahan besar setelah Messi memutuskan pensiun dari tim nasional seusai karier bersejarahnya. Scaloni kini harus menghadapi tantangan mempertahankan dominasi Argentina tanpa sosok andalannya, dan pilihan skuad terbarunya memadukan bintang-bintang yang sudah mapan dengan wajah-wajah baru yang siap mengisi kekosongan tersebut. Jeda internasional November ini menjadi ajang penting untuk menguji penyesuaian taktik yang dibutuhkan di era pasca-Messi.

Nama-nama yang sudah dikenal, seperti Julian Alvarez dan Alexis Mac Allister, akan menjadi andalan di lini depan pada era baru ini. Keduanya diharapkan memikul tanggung jawab lebih besar dalam menciptakan peluang dan memimpin tim. Meski absennya Messi menjadi pembicaraan utama, kehadiran sejumlah bintang ternama Premier League memastikan skuad ini tetap tangguh. Scaloni mempertahankan kelompok inti yang memahami filosofinya, sehingga tim memiliki fondasi stabil dalam menyongsong turnamen-turnamen besar berikutnya.

Daftar skuad tersebut memuat sejumlah pemain yang dipanggil maupun kembali bergabung dan menarik perhatian para pendukung. Kabar terbesar di antara wajah-wajah baru adalah pemanggilan bek Chelsea Aaron Anselmino. Pemain berusia 21 tahun itu berkembang pesat sejak mencuat di Boca Juniors, sebelum akhirnya mendapatkan kepindahan besar ke Stamford Bridge. Meski sempat mengalami kendala cedera selama berkiprah di Eropa, Scaloni jelas memandangnya sebagai solusi jangka panjang bagi lini belakang Argentina.

Tambahan kekuatan di lini belakang dan pemanggilan mengejutkan

Anselmino bukan satu-satunya bek berbakat yang ingin menunjukkan kemampuannya. Mariano Troilo dari Parma juga mendapat tempat di skuad, yang menjadi pemanggilan keduanya ke tim nasional senior. Troilo sebelumnya masuk skuad untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Chile dan Colombia, tetapi tidak mendapat kesempatan bermain. Jeda internasional kali ini menjadi peluang besar baginya untuk akhirnya melakoni debut bersama tim nasional di bawah pengawasan Scaloni.

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Gonzalo Montiel kembali ke tim nasional, kabar yang akan menyenangkan banyak penggemar River Plate. Bek kanan yang menjadi pahlawan pada Piala Dunia 2022 itu tidak masuk tim nasional sejak kekalahan tipis Argentina dari Spain pada final Piala Dunia 2026. Meski baru-baru ini mendapat kartu merah saat timnya kalah dalam Superclasico, pengalamannya dinilai sangat penting bagi skuad yang tengah mengalami perubahan besar di jajaran pemain utamanya.

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Kekhawatiran di posisi penjaga gawang dan kabar cedera

Situasi penjaga gawang menjadi salah satu pokok pembahasan utama. Emiliano Martinez dari Chelsea tetap masuk skuad meski telah menjalani operasi akibat cedera rahang parah yang dialaminya dalam pertandingan Premier League. Walaupun "Dibu" belum kembali bermain dalam pertandingan kompetitif untuk Chelsea, Scaloni ingin kiper utamanya tetap berada dalam skuad. Namun, sang pelatih tidak mau mengambil risiko. Ia memanggil tiga penjaga gawang tambahan, yaitu Geronimo Rulli, Juan Musso, dan Santiago Beltran dari River Plate, sebagai pelapis jika Martinez belum sepenuhnya bugar.

Lini tengah dan serang dipenuhi pemain dengan kualitas teknik tinggi, termasuk Enzo Fernandez, Nico Paz, dan Thiago Almada. Para pemain muda berbakat ini mewakili masa depan tim nasional dari segi teknik. Scaloni jelas berupaya mengintegrasikan pemain-pemain yang mampu menghadirkan kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan visi permainan seperti yang diberikan Messi, meski tidak ada satu pemain pun yang benar-benar dapat menggantikan pengaruh bintang Inter Miami yang telah pergi itu.

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Langkah berikutnya bagi Argentina

Argentina akan menghadapi Uruguay dan Costa Rica dalam jeda internasional yang akan penuh emosi bagi para pemain maupun penggemar. Laga-laga ini lebih dari sekadar pertandingan persahabatan. Inilah langkah pertama untuk menentukan identitas tim tanpa pemimpin ikoniknya. Fleksibilitas taktik Scaloni akan menjadi sorotan saat ia memutuskan cara membagi beban serangan di antara para penyerang berbakat dan gelandang kreatifnya.

Dengan keterlibatan pemain seperti Matías Soule dan Gianluca Prestianni, fokus tim kini tertuju pada siklus Piala Dunia 2030. Masa transisi ini mungkin sulit, tetapi banyaknya pemain berbakat yang tersedia bagi Scaloni menunjukkan bahwa Argentina akan tetap menjadi kekuatan besar di sepakbola dunia.