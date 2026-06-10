Era baru dalam sepak bola... FIFA melakukan revolusi besar-besaran dalam sistem transfer

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah pertemuan yang digelar di Mexico City, mengumumkan perubahan mendasar pada peraturan status dan transfer pemain, yang akan membawa revolusi besar-besaran dalam sistem transfer.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dua tahun negosiasi dan sejumlah sengketa hukum, terutama dengan Federasi Internasional Pemain Sepak Bola Profesional (FIFPro), serta dengan federasi olahraga dan Asosiasi Klub Eropa, di mana kasus pemain Prancis Lassana Diarra dengan FIFA menjadi pusat perselisihan.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan pada Senin lalu bahwa mereka telah mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan mantan pemain Prancis Lassana Diarra, setelah perselisihan hukum di antara keduanya mengenai peraturan transfer internasional.

Peraturan ini, yang awalnya dibuat pada tahun 2001, telah ditinjau secara menyeluruh, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Perubahan utama tersebut mencakup peningkatan partisipasi pemain dalam proses transfer, serta penetapan akhir mengenai klausul pemutusan kontrak.

Klausul 5% untuk pemain

Mulai sekarang, para pemain akan menerima 5% dari biaya transfer mereka, sebuah sistem yang sudah diterapkan di Spanyol dan kini diperluas ke seluruh dunia.

Pemain sepak bola yang menerima gaji tahunan tetap kurang dari 150 ribu euro akan diminta untuk menerima 5% dari biaya transfer tetap mereka. Pemain diperbolehkan untuk melepaskan sebagian hak ini, tetapi persentasenya tidak boleh kurang dari yang lebih besar di antara:

a. Gaji tetap pemain pada tahun terakhir kontraknya dengan klub yang akan dituju.

b. 2,5% dari total biaya transfer tetap.

Dalam hal terjadi sengketa, yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Sepak Bola FIFA, pembayaran yang terlambat akan dikenakan bunga sebesar 8%.

Ketentuan denda

Mulai saat ini, klausul pembatalan kontrak akan menjadi bagian tetap dalam semua kontrak yang ditandatangani antara pemain sepak bola dan klub.

Kedua belah pihak diwajibkan untuk memasukkan jumlah tertentu dalam kontrak yang membebaskan mereka dari kewajiban, suatu ketentuan yang sudah ada di Spanyol, namun federasi lain menolaknya, yang kini menjamin kebebasan transfer pemain sepak bola.

Sebuah undang-undang baru diusulkan yang memungkinkan klub menawarkan kontrak berdurasi hingga lima tahun kepada pemain di bawah usia delapan belas tahun (sebagai pengganti batas maksimum umum yang berlaku saat ini, yaitu tiga tahun).

Kontrak ini hanya dapat ditawarkan jika pemain telah terdaftar di klub selama periode tertentu sebelum penandatanganan kontrak, dan harus memenuhi persyaratan keuangan tertentu. Setiap klub diizinkan memiliki jumlah terbatas kontrak semacam ini dalam satu musim.

Platform global untuk dialog sosial

Platform dialog sosial global ini dibentuk antara FIFA, Federasi Profesional Sepak Bola Internasional (FIFPro), Federasi Sepak Bola Wanita (WLA), dan Federasi Sepak Bola Inggris (EFC).

Sesuai dengan mekanisme baru ini, sebagai aturan umum, keputusan, rekomendasi, dan kesepakatan harus disetujui secara konsensus, yaitu dengan suara bulat antara mitra sosial dan FIFA. Setelah konsensus tercapai, FIFA akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan hasil yang disepakati dalam kerangka regulasi mereka.

FIFA tidak boleh menolak pelaksanaan hasil yang disepakati kecuali jika dapat membuktikan bahwa hal tersebut bertentangan secara jelas dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar secara substansial kewajiban hukum yang mengikat, atau membebani FIFA dengan beban keuangan atau operasional yang berlebihan, atau, menurut penilaiannya, menimbulkan risiko hukum.

Dalam hal demikian, FIFA akan memberikan justifikasi yang didukung bukti kepada mitra sosial. Jika justifikasi tersebut tidak ada, FIFA akan memulai prosedur pengesahan atas perubahan yang disepakati.

Jika tidak tercapai kesepakatan, kerangka regulasi saat ini akan tetap berlaku.

Garis besar kerja untuk platform dialog sosial

Amandemen yang diusulkan menetapkan garis kerja yang spesifik untuk platform dialog sosial, termasuk, antara lain:

a. Sistem Regulasi dan Transfer (RSTP)

b. Sistem transfer nasional dan dukungan dialog sosial

c. Kesejahteraan pemain, standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketentuan khusus terkait kehamilan, adopsi, dan cuti keluarga.

Semua ini mengharuskan penarikan semua gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Profesional Internasional (FIFPro) dan federasi anggotanya terhadap FIFA dan badan pengatur sepak bola di bawahnya, termasuk yang berkaitan dengan sistem transfer.

Kemitraan strategis

Sebagai bagian dari proses yang dijelaskan di atas dan untuk tujuan informasi, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) juga akan menandatangani nota kesepahaman dengan Federasi Profesional Sepak Bola Internasional (FIFPro), dengan syarat penarikan semua tuntutan dan gugatan hukum yang diajukan oleh Federasi Internasional Pemain Sepak Bola Profesional dan federasi anggotanya, yang akan mencerminkan perubahan yang diusulkan

Semua komitmen yang telah dijanjikan akan dihormati sepenuhnya oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebagai badan pengatur sepak bola dunia dan otoritas terkait, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar FIFA dan kerangka regulasi umum.