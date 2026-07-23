Era Baru: Benzema dan Salem Jadi Korban Ide-Ide Inzaghi di Musim Balas Dendam!

Tampaknya Al Hilal Arab Saudi tengah menuju sebuah revolusi taktik sejati di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang tidak terlalu memandang nama besar melainkan lebih mencari pemain yang mampu menerapkan ide-ide taktisnya, sekalipun harganya adalah mengorbankan sebagian bintang terbesar tim.

Dengan melihat pergerakan Al Hilal di bursa transfer, mulai tampak jelas gambaran sebuah proyek baru yang mengandalkan kecepatan, transisi ofensif, dan pressing tinggi. Filosofi ini bisa saja menyingkirkan nama-nama bersejarah seperti Karim Benzema dan Salem Al Dawsari, demi mendatangkan penguatan yang selaras dengan visi sang pelatih Italia.

Benzema di depan keputusan tersulit

Tanda-tanda perubahan pertama muncul di posisi penyerang tengah, setelah Al Hilal memulai pembicaraan untuk mendatangkan penyerang asing baru, bersamaan dengan ketidakjelasan yang menyelimuti masa depan Karim Benzema.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub sedang mempertimbangkan lebih dari satu skenario, entah cukup dengan mendaftarkan bintang Prancis itu di ajang Liga Champions Elite Asia, atau mengakhiri perjalanannya secara permanen jika berhasil mendatangkan penyerang baru yang cocok dengan gaya Inzaghi.

Baca juga: Demi menorehkan sejarah: Harry Kane mengejutkan Al Hilal Arab Saudi

Sang pelatih Italia mencari penyerang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pressing terus-menerus, bergerak tanpa bola, dan terlibat dalam transisi cepat, hal-hal yang selama periode terakhir bukan menjadi titik kekuatan paling menonjol dalam gaya bermain Benzema.

Summerville mengancam Salem

Sementara di sisi kiri, gambarannya tampak lebih jelas, setelah Al Hilal mendekati penyelesaian transaksi pemain asal Belanda, Crysencio Summerville, salah satu winger paling menonjol di Liga Inggris.

Jika transaksi ini rampung, Salem Al Dawsari akan mendapati dirinya menghadapi persaingan langsung untuk posisi favoritnya, sebuah skenario yang mungkin tidak diterima oleh sang kapten Al Hilal, yang terbiasa menjadi pemain inti dan pemegang peran terbesar di tim.

Sulit membayangkan Salem menjadi pemain cadangan pada fase karier ini, hal yang bisa saja membuka pintu bagi akhir yang tak terduga dari hubungannya dengan Al Hilal, jika ia merasa tempatnya di dalam susunan pemain tidak lagi terjamin.

Perpisahan Malcom, dan target Dembélé

Di sisi kanan, keadaan juga mengarah pada perubahan, setelah nama Malcom dikaitkan kuat dengan kepergian, di tengah tersingkirnya ia dari perhitungan tim pelatih.

Bersamaan dengan itu, Al Hilal mulai melakukan kontak awal dengan Paris Saint-Germain untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan pemain Prancis, Ousmane Dembélé, dalam sebuah transaksi yang akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Liga Arab Saudi jika negosiasi ini beralih ke tahap resmi.

Kehadiran Dembélé, di samping Summerville, akan memberi Al Hilal sayap-sayap yang memiliki kecepatan dan kemampuan menembus lini pertahanan, hal yang sangat sesuai dengan filosofi Inzaghi yang berlandaskan transisi cepat dan serangan langsung.

Al Hilal berubah total

Semua indikasi menegaskan bahwa Inzaghi tidak sekadar ingin menambah nama-nama baru, melainkan berupaya membentuk ulang identitas Al Hilal secara menyeluruh.

Tim yang terbiasa mengandalkan penguasaan bola dan keterampilan individu ini bisa saja berubah menjadi sistem yang lebih dinamis, yang mengandalkan pressing, transisi cepat, dan kecepatan tinggi di sepertiga akhir lapangan.

Jika seluruh perubahan ini rampung, maka bukan sekadar bursa transfer musim panas biasa, melainkan awal dari sebuah era baru di dalam Al Hilal, yang bisa mengakhiri peran para bintang besar dan membuka pintu bagi generasi berbeda yang cocok dengan visi sang pelatih Italia untuk bersaing di semua ajang.