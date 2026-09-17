Era baru bagi Chelsea: Presiden klub resmi tinggalkan jabatannya

Presiden klub Chelsea, Todd Boehly, dan direktur Mark Walter memutuskan untuk menjual saham mereka di klub kepada pemilik terbesar, Clearlake Capital.

Ini berarti perusahaan Clearlake - di bawah pimpinan salah satu pendirinya, Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano - kini telah mengambil alih kendali penuh atas klub.

Boehly, Walter, dan miliarder asal Swiss Hansjorg Wyss masing-masing memiliki saham sebesar 12,8%, sementara perusahaan Clearlake sebelumnya memiliki 61,5% dari tim Chelsea.

Sebagaimana dilaporkan "BBC", Chelsea menyatakan dalam pernyataannya bahwa Wyss "akan tetap menjadi pemegang saham dan mitra penting dalam grup kepemilikan".

Namun demikian, Boehly, yang berkebangsaan Amerika, akan meninggalkan jabatannya sebagai presiden, jabatan yang telah ia pegang sejak tahun 2022 ketika konsorsium tersebut membeli klub seharga 2,3 miliar pound sterling dari Roman Abramovich setelah pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada pengusaha Rusia itu karena dugaan keterkaitannya dengan Presiden negaranya, Vladimir Putin - sesuatu yang ia bantah.

Dipahami bahwa perusahaan Clearlake membayar hampir satu miliar pound sterling untuk dua saham yang mewakili sekitar seperempat klub - meskipun sumber-sumber klub menegaskan bahwa nilai Chelsea mencapai sekitar 5 miliar pound sterling.

"BBC Sport" melaporkan pada Agustus lalu bahwa Boehly dan Walter tengah mempertimbangkan untuk menjual saham mereka.

Berbagai sumber menyebutkan bahwa pembicaraan dimulai di dalam grup pemilik klub Chelsea setelah perselisihan, yang pertama kali muncul pada tahun 2024, membuat kedua belah pihak menjajaki pembelian saham pihak lainnya.

Boehly, yang merupakan salah satu pemilik tim bisbol Los Angeles Dodgers, mengatakan bahwa merupakan "sebuah kehormatan" baginya untuk bertugas sebagai presiden dewan direksi Chelsea.

Ia menambahkan: "Saya ingin berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu menjamin masa depan cerah klub ini, termasuk Liga Premier Inggris, para pelatih dan pemain, kepemimpinan dan staf berbakat di Chelsea, serta bala tentara pendukung yang setia".

Ia melanjutkan: "Saya sangat menghargai kemitraan saya dengan perusahaan Clearlake dan grup pemilik yang lebih luas, serta keputusan-keputusan kolektif dan investasi yang telah kami lakukan untuk mendukung kesuksesan klub dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan saya yakin bahwa Chelsea berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan kesuksesan di bawah kepemimpinan Clearlake".

Boehly dan Walter juga menjual saham mereka di klub Prancis Strasbourg, mitra klub Chelsea.

Sejak akuisisi pada tahun 2022, posisi terbaik yang diraih Chelsea di Liga Premier Inggris adalah peringkat keempat pada musim 2024-2025, dan klub juga memenangkan Liga Konferensi Eropa serta Piala Dunia Antarklub pada musim tersebut.

Klub juga mengalami tingkat pergantian pemain yang sangat tinggi selama empat tahun terakhir, di mana strategi awalnya berfokus pada perekrutan pemain-pemain muda dengan kontrak jangka panjang.

Chelsea mengakhiri musim lalu di peringkat kesepuluh Liga Premier Inggris, dan menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih tim pada musim panas.

Eghbali dan Feliciano berterima kasih kepada Boehly atas "waktu dan kontribusinya" sebagai presiden, seraya mengatakan bahwa ia "akan selalu menjadi bagian dari sejarah Chelsea dan keluarganya".

Mereka menambahkan bahwa fokus mereka tertuju pada "melanjutkan investasi dalam infrastruktur klub, performa olahraga, pengembangan pemain, dan meraih kesuksesan jangka panjang bagi Chelsea serta para pendukung klub".

Chelsea memiliki rencana yang terus berlanjut untuk merenovasi Stadion Stamford Bridge atau pindah ke stadion baru, sesuatu yang menurut sumber terkadang menyebabkan ketegangan antara kubu Boehly dan Clearlake.

Pernyataan klub menyebutkan bahwa "tidak akan ada perubahan apa pun pada operasional harian, kepemimpinan, atau strategi di klub" sebagai akibat dari pengambilalihan kendali penuh oleh Clearlake.

Walter, salah satu pendiri dan CEO perusahaan pembiayaan global Guggenheim Partners, tempat Boehly juga memulai karier finansialnya, menjual tim Los Angeles Lakers bulan lalu seharga jumlah rekor sebesar 12,5 miliar dolar (9,23 miliar pound sterling) - itu terjadi setahun setelah ia membeli saham mayoritas di tim liga bola basket profesional Amerika tersebut.

Secara terpisah, jaksa federal Amerika dan Komisi Sekuritas dan Bursa tengah menyelidiki perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan imperium bisnis Walter.

Anda dapat membahas topik dan berita ini lebih mendalam di forum Kooora