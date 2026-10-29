Putaran kedua DFB-Pokal kerap menjadi batu sandungan bagi FC Bayern dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tiga dari enam musim sebelumnya, klub asal Munich itu tersingkir lebih awal di babak ini, bahkan dengan cara yang memalukan dalam beberapa kesempatan. Namun, kali ini tidak demikian: Pada Rabu malam yang dingin dan basah, FC Bayern akhirnya menang meyakinkan 6-1 atas 1. FC Magdeburg meski menghadapi berbagai masalah ketersediaan pemain.

Bayern hanya sempat dibuat cemas sebentar: Setelah gol pembuka Michael Olise, Mateusz Zukowski mencetak gol penyeimbang sementara bagi Magdeburg pada menit ke-15. Kesalahan terbesar atas gol itu bukan pada kiper Jonas Urbig, juga bukan pada Hiroki Ito yang membelokkan bola hasil tembakan tersebut. Kesalahan terbesar ada pada Jonathan Tah, yang memberi Zukowski keleluasaan di sisi kanan. Itu bukan satu-satunya momen buruk Tah dalam pertandingan tersebut.

Karena itu, penampilan Tah melawan Magdeburg bisa dianggap sebagai episode terbaru dari perkembangan yang sangat mengejutkan di FC Bayern: pergantian (sementara?) pemain utama di posisi bek tengah. Min-Jae Kim, yang sebelumnya seolah sudah dicoret dari perhitungan, tampaknya semakin menggeser pemain timnas Jerman berusia 30 tahun itu sebagai pilihan utama di samping Dayot Upamecano, yang posisinya tak tergoyahkan.

Jonathan Tah awalnya hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Leipzig dan Arsenal

Kim pindah dari SSC Napoli ke Munich pada 2023 dengan nilai transfer 50 juta euro, tetapi melakukan terlalu banyak kesalahan besar dalam dua musim pertamanya. Karena itu, Tah didatangkan secara gratis dari Bayer Leverkusen pada 2025 dan sejak saat itu selalu menjadi pilihan utama di samping Upamecano dalam semua pertandingan penting. Kim hanya menjadi pemain rotasi dan, sebagai konsekuensinya, dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas ini. Namun, alih-alih mengeluh di depan umum atau memaksakan kepindahan, ia terus bekerja tanpa banyak bicara dan berharap mendapat kesempatan.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Dalam tur Asia, pelatih Vincent Kompany sudah membantah adanya urutan pilihan yang pasti di posisi bek tengah untuk musim baru. "Jangan menyatakan semuanya seolah-olah sudah pasti," kata pelatih kepala yang saat ini kurang sehat itu kala itu. Kenyataannya, pada awal musim Kompany juga melakukan rotasi di posisi bek tengah jauh lebih sering dibandingkan musim sebelumnya. Dan sejauh ini, penampilan Kim dalam kesempatan yang didapatnya lebih baik daripada Tah.

Penampilan terburuk Tah sejauh ini terjadi saat bermain imbang 3-3 melawan Viking Stavanger di Liga Champions dua pekan lalu, ketika Kompany menariknya keluar saat jeda. Setelah itu, Bayern menghadapi dua laga besar pertama musim ini melawan RB Leipzig dan FC Arsenal. Dalam kedua laga tersebut, Kim menjadi starter di posisi bek tengah bersama Upamecano. Namun, pemain Korea Selatan berusia 29 tahun itu harus keluar saat jeda melawan The Gunners karena masalah pada pangkal paha dan sejak itu belum bermain.

Tah pun kembali ke susunan pemain inti, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Saat melawan Magdeburg, ia sekali lagi tampak lamban dalam duel. Dengan gaya bermain Bayern yang berisiko, kekurangannya dalam hal kecepatan juga terlihat jelas ketika penempatan posisinya tidak sempurna, seperti saat ini. Kecepatan tertinggi Tah di Bundesliga musim ini adalah 32,02 km/jam, jauh di bawah Kim (33,5) dan Upamecano (33,41).

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Akankah Min-Jae Kim kembali menjadi starter melawan BVB?

Kim sudah kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Magdeburg. Pada Sabtu, dalam laga besar berikutnya melawan Borussia Dortmund, ia kemungkinan akan kembali ke susunan pemain inti dan mungkin tetap menjadi starter saat menghadapi Atletico Madrid pada Selasa.

Ketika ditanya setelah pertandingan melawan Magdeburg tentang situasi baru di posisi bek tengah, Tah memberikan jawaban yang tidak langsung. Menurutnya, staf pelatih "tidak menyampaikan hal yang berbeda" dari musim lalu. Apakah ia terkejut karena belakangan harus duduk di bangku cadangan? "Pelatih yang memutuskan siapa yang menjadi starter. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya menyikapinya dan bahwa saya siap."

Tah, perlu dicatat, juga mengawali musim perdananya di FC Bayern dengan penampilan yang naik turun, dan masalahnya saat itu serupa dengan yang dihadapinya sekarang. Bedanya, kala itu Kompany tetap memercayainya tanpa goyah. Tah menjadi starter dalam sebelas dari dua belas pertandingan pertama musim tersebut, segera menunjukkan peningkatan besar, dan kemudian menjadi pemain andalan yang konsisten sepanjang sebagian besar sisa musim.