Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Manchester City Enzo Maresca menepis pernyataan Massimiliano Allegri bahwa Napoli menghadapi tugas yang mustahil dalam laga Liga Champions mendatang. Pelatih asal Italia itu menilai rekan-rekan senegaranya terlalu cepat mengeluh, alih-alih berfokus pada ketatnya persaingan di level tertinggi sepakbola Eropa.

Iklan

Maresca menolak anggapan Allegri bahwa Napoli bukan unggulan

Maresca langsung membantah gambaran laga yang dibangun pelatih Napoli menjelang pertandingan. Sebelum pertemuan penting mereka di Liga Champions di Etihad, Allegri menyebut laga itu “terlalu berat” bagi timnya dan mengisyaratkan Napoli harus mencari poin yang dibutuhkan untuk mencapai fase gugur di pertandingan lain. Berbicara dalam bahasa ibunya pada konferensi pers jelang laga, Maresca segera menolak pernyataan bernada menyerah dari pelatih pemuncak klasemen Serie A itu.

“Allegri bilang ini pertandingan berat? Di Italia, kami cukup pandai mengeluh,” canda Maresca, seperti dikutip La Gazzetta dello Sport. “Saya sama sekali tidak percaya itu. Tiga poin sama berharganya bagi kami maupun Napoli. Saya memperkirakan Napoli akan tampil kuat, seperti yang saya lihat saat melawan Torino dan Lazio. Ini akan menjadi pertandingan yang berat dan sulit karena ini Liga Champions, dan menghadapi tim Italia selalu sulit.”

City mencari keseimbangan taktik di tengah penurunan performa

City tampil kuat di Eropa dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan, tetapi performa mereka di kompetisi domestik belakangan tersendat . Juara bertahan Liga Inggris itu kini melewati empat pertandingan tanpa kemenangan di Liga Primer, sangat berbeda dari awal musim mereka yang sempurna. Maresca sadar timnya harus menemukan kembali kestabilan yang menjadi ciri mereka dalam sepuluh pertandingan pembuka jika ingin finis di delapan besar fase grup Liga Champions dan menghindari babak play-off pada Februari.

“Kami harus menemukan kembali keseimbangan yang kurang lebih kami miliki dalam 10 pertandingan resmi pertama dan kini sedikit hilang,” jelas sang manajer. Ia menunjuk perbedaan antara gol harapan dan hasil nyata sebagai perhatian utama staf pelatih. “Angka-angka menunjukkan bahwa dalam menyerang kami menciptakan banyak peluang dan dalam bertahan hanya memberi sedikit peluang. Dalam empat pertandingan Liga Primer yang gagal kami menangkan, kami mencatat hampir 8 gol harapan, sementara lawan sekitar 3,5. Kenyataannya, kami mencetak 4 gol dan kebobolan 7. Saya rasa jelas apa masalah kami.”

Iklan Iklan

Kritik terhadap sistem sepakbola Italia

Di luar taktik untuk pertandingan ini, Maresca memberikan penilaian terus terang tentang kondisi sepakbola Italia saat ini. Setelah didekati sebuah klub Italia pada musim semi, meski ia menegaskan klub itu bukan Napoli, manajer City tersebut menilai budaya sepakbola Italia terlalu menolak pembaruan. Menurutnya, kurangnya keberanian untuk memainkan pemain muda berbakat menghambat sepakbola negara itu dan menimbulkan stagnasi yang membuat Italia absen dari turnamen-turnamen besar belakangan ini.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 NAP Tonton

“Jika posisi kita sekarang seperti ini, banyak yang harus diubah. Kita harus berani,” kata Maresca, yang bahkan sempat menggunakan dialek Napoli untuk menekankan bahwa “tidak ada yang pernah berubah” dalam sistem saat ini. “Italia secara umum adalah negara yang sangat terikat pada hal-hal lama. Namun, jika negara lain maju dan kita tidak, kita akan tetap di tempat. Kita harus memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk bermain. Saya rasa Italia tidak kekurangan kualitas di level usia muda, dan jika memang kekurangan, itu karena kita tidak bekerja dengan baik bersama mereka. Ketika gagal lolos ke Piala Dunia, itulah kesempatan untuk berubah, tetapi yang terjadi justru tidak ada yang berubah.”

Bintang Napoli menanti kepulangan emosional ke Etihad

Laga ini akan penuh emosi bagi Kevin De Bruyne, yang kembali ke Etihad dengan seragam Napoli. Maresca memuji gelandang kreatif asal Belgia itu dan mengakui statusnya sebagai legenda di klub tempat ia memenangi semua trofi utama yang tersedia. Manajer City itu mengakui sulit menilai dari luar mengapa De Bruyne mungkin kesulitan tampil konsisten di Italia. Meski begitu, ia tetap mewaspadai kualitas kelas dunia sang gelandang dan kemampuannya menyakiti mantan klubnya lewat serangan balik.

Iklan

“Dia salah satu pemain terpenting dalam sejarah City. Dia memenangi segalanya di sini, dia pemain yang luar biasa dan pribadi yang luar biasa. Saya tidak tahu mengapa dia belum menampilkan permainan terbaiknya di Napoli; sulit menilainya dari dalam, apalagi dari luar. Yang bisa saya katakan adalah dia sosok luar biasa yang ingin tampil baik,” pungkas Maresca.