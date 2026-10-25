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Enzo Maresca membela keputusan pergantian pemainnya yang tanpa kompromi saat jeda setelah lini tengah Manchester City kesulitan dalam laga melawan Aston Villa. Sang manajer menjelaskan keputusan taktisnya untuk memasukkan Phil Foden, bukan Ayyoub Bouaddi, ketika City berusaha mengejar ketertinggalan sejak awal laga.

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Maresca kembali bertindak tegas

City jarang tertinggal sejak Maresca menjabat. Namun, saat timnya tertinggal, sang pelatih konsisten menunjukkan sikap tanpa kompromi. Manchester City merespons dengan baik setelah kebobolan gol cepat melawan Aston Villa pada Sabtu. Iliman Ndiaye nyaris menyamakan kedudukan, tetapi tembakannya membentur tiang gawang.

Berusaha membalikkan keadaan, Maresca melakukan dua pergantian pemain saat jeda. Rayan Cherki ditarik keluar saat turun minum, persis seperti yang dialaminya dalam laga Liga Champions baru-baru ini melawan Paris Saint-Germain.

Foden dipilih ketimbang Bouaddi

Alih-alih memasukkan Bouaddi untuk memperkuat lini tengah, Maresca memilih memainkan Foden dari bangku cadangan. Keputusan tidak memasukkan Foden ke susunan pemain utama sempat menimbulkan pertanyaan setelah ia mencetak hat-trick pada pertengahan pekan. Maresca membela perubahan taktiknya ketika ditanya seusai pertandingan. Ia membandingkannya dengan laga Eropa baru-baru ini, ketika City berhasil mengubah momentum.

“Saya rasa saat melawan PSG situasinya sedikit berbeda,” jelas Maresca kepada para wartawan. “Hari ini kami membutuhkan gelandang yang punya kemampuan teknis, karena itulah Rayan ditarik keluar dan Phil dimainkan di tengah.”

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City kalah dalam pertarungan lini tengah

Masuknya gelandang kreatif gagal mengatasi masalah utama City pada laga tersebut. Permainan menjadi semakin sengit dengan serangan silih berganti, sehingga banyak ruang terbuka di lini tengah. Elliot Anderson dan Enzo Fernandez sebelumnya membentuk duet lini tengah yang tampil tanpa cela saat menghadapi Manchester United dan Liverpool. Namun, seperti dalam laga melawan PSG, keduanya kalah dalam duel-duel penting melawan Villa.

Pertandingan berikutnya MCI Carabao Cup 15.30 BHA

Meski membiarkannya tetap di bangku cadangan, Maresca yakin Bouaddi akan segera mendapat peran penting. Ia berkata, “Tidak diragukan lagi Ayyoub akan membantu kami. Hari ini Enzo dan Elliot sama-sama bermain sangat baik, dan kami masih punya begitu banyak pertandingan sehingga Ayyoub akan mendapat menit bermain.”

Ujian melawan Brighton menanti

Maresca harus segera menemukan keseimbangan yang tepat di lini tengah seiring jadwal pertandingan yang terus menumpuk. Sang pelatih mesti memutuskan apakah akan merotasi duet Anderson dan Fernandez yang selama ini diandalkannya. City kini mengalihkan perhatian dari liga untuk bersiap tampil di kompetisi piala domestik. Mereka akan menghadapi Brighton pada putaran keempat Piala Carabao, Rabu.