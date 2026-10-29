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Manajer Manchester City Enzo Maresca mengejutkan para penggemar dengan mengungkapkan bahwa skuadnya tidak menjalani latihan penalti secara khusus sebelum meraih kemenangan di Carabao Cup. Meski tanpa persiapan untuk eksekusi penalti, sang juara bertahan berhasil melewati adu penalti yang menegangkan melawan Brighton dan memastikan tempat di perempat final.

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Rulli jadi pahlawan saat City singkirkan Brighton dengan tipis

Manchester City memastikan tempat di perempat-final Piala Carabao setelah menang dramatis 4-3 atas Brighton lewat adu penalti. Sang juara bertahan harus dua kali bangkit dari ketertinggalan dalam laga seru yang berakhir 2-2 di Stadion Etihad. Malick Yalcouye membuka keunggulan tim tamu, tetapi Mateo Kovacic menyamakan skor sebelum jeda.

Georginio Rutter kembali membawa Brighton unggul pada babak kedua dan nyaris memperlebar keunggulan timnya, tetapi sepakannya mengenai mistar gawang dan jaring samping. Namun, pemain pengganti Jeremy Doku membantu mengubah jalannya pertandingan, lalu Vitor Reis membelokkan tendangan bebas Rayan Cherki ke gawangnya sendiri sehingga laga berlanjut ke adu penalti.

Kiper pelapis Geronimo Rulli kemudian tampil sebagai pahlawan. Phil Foden, Enzo Fernandez, Doku, dan Cherki semuanya sukses mengeksekusi penalti untuk City, sementara penyelamatan Rulli atas tendangan Yasin Ayari dan Lewis Dunk memastikan kemenangan.

Maresca ungkap timnya tidak berlatih adu penalti

Meski pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, Maresca mengaku skuadnya sama sekali tidak berlatih mengeksekusi penalti. Pelatih City itu memuji para pemainnya yang tetap tenang di bawah tekanan dan membela Kovacic setelah sang gelandang gagal menjalankan tugasnya.

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"Sejujurnya, sejak saya berada di sini, kami tidak pernah berlatih penalti," aku Maresca. "Kami sangat senang dengan kelimanya, termasuk Mateo. Itu selalu terjadi, pemain yang mencetak gol dalam 90 menit kemudian gagal mengeksekusi penalti."

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Pelatih asal Italia itu juga menyoroti kontribusi penting Rulli, yang tampil efektif menggantikan kiper utama Gianluigi Donnarumma. Ia menambahkan: "Selain adu penalti, saya rasa secara keseluruhan dia tampil bagus, terutama saat membangun serangan. Dia juga melakukan penyelamatan yang bagus."

Rotasi berbuah hasil bagi juara bertahan Piala Carabao

City melakukan sembilan perubahan untuk laga piala ini, sekaligus memberikan libur singkat kepada sejumlah pemain kunci, termasuk Erling Haaland, Ruben Dias, dan Josko Gvardiol. Maresca sepenuhnya puas dengan pilihan pemainnya, serta kontribusi penting Doku setelah masuk dari bangku cadangan.

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"Saya senang dengan cara kami merencanakan pertandingan, dengan rotasi yang kami lakukan, dan terutama saya sangat, sangat, sangat senang dengan para pemain yang tampil," kata Maresca. Mengenai pengaruh Doku, ia melanjutkan: "Saya tidak yakin dia mengubah jalannya pertandingan, tetapi dia jelas memberikan dampak. Itulah alasan mereka ada di sana: ketika bermain sejak awal, mereka berusaha memberikan yang terbaik, dan jika masuk dari bangku cadangan, mereka berusaha memberikan dampak."

Sementara itu, pelatih Brighton Fabian Hurzeler membela timnya setelah tersingkir dengan tipis. "Kami kalah dalam adu penalti," kata Hurzeler. "Kami punya cukup peluang untuk memenangi pertandingan, tetapi gol-gol yang kami kebobolan terjadi karena nasib buruk. Mereka beruntung hari ini. Kami harus kembali menata diri. Kami punya peluang besar pada Sabtu untuk membalas kekalahan ini."

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Mengenai adu penalti, Hurzeler menambahkan: "Kami tidak akan pernah menyalahkan pemain yang menyia-nyiakan peluang atau gagal mengeksekusi penalti. Ini olahraga tim dan kami tetap bersatu. Saya melihat tim yang bekerja keras dan memberikan segalanya, termasuk saat tidak menguasai bola."

Duel ulang segera menanti di Etihad

Brighton tidak perlu menunggu lama untuk mendapat kesempatan membalas, karena kedua tim akan kembali bertemu di Liga Primer pada Sabtu ini. Brighton kembali ke Etihad dengan tekad mengubah ancaman serangannya menjadi tiga poin, sementara City harus segera kembali fokus untuk mempertahankan performa apiknya di liga.

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Setelah melewati laga piala yang sulit dengan skuad yang banyak dirotasi, Maresca diperkirakan akan kembali menurunkan para pemain bintangnya yang telah diistirahatkan pada akhir pekan. Jeda singkat menuju pertemuan berikutnya menjanjikan duel taktik sengit lainnya, dengan kedua pelatih berupaya memanfaatkan kelemahan yang terlihat dalam pertandingan hari Rabu.