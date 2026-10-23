Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Manchester City, Enzo Maresca, mengungkapkan komitmennya untuk membantu Phil Foden kembali menunjukkan performa kelas dunia yang pernah membuatnya menjadi pemain yang membuat sepak bola Eropa iri. Pelatih asal Italia itu meyakini bahwa membimbing pemain berusia 26 tahun tersebut kembali ke puncak permainan merupakan tanggung jawab pribadinya, setelah Foden melewati periode sulit di Stadion Etihad.

Iklan

Foden bangkit bersama City

Foden menunjukkan kebangkitan pesat bersama Manchester City setelah menjalani skorsing di kompetisi domestik. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak empat gol dalam dua penampilan terakhirnya, termasuk hat-trick melawan AEK Athens pada tengah pekan.

Lonjakan performa ini kembali memicu pembicaraan tentang kemungkinan dirinya dipanggil ke tim nasional setelah tidak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia. Maresca menjadikan upaya mengembalikan performa Foden sebagai prioritas sejak tiba di Stadion Etihad musim panas ini. Pelatih asal Italia itu beberapa kali berbicara dengan sang penyerang sejak awal untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan menegaskan betapa penting perannya bagi skuad.

Tanggung jawab pelatih terhadap pemain bintangnya

Getty Images

Maresca menjelaskan bahwa ia segera mengambil langkah untuk mendukung pemain tim nasional Inggris itu begitu menjabat sebagai pelatih. "Sejak kami mulai bekerja, saya berbicara empat mata dengan Phil dua atau tiga kali, terutama pada awalnya, hanya untuk menunjukkan kepadanya, saya tidak tahu apakah kasih sayang adalah kata yang tepat, tetapi untuk menunjukkan betapa pentingnya dia," ungkap Maresca.

"Saya sudah mengenal Phil sejak bertahun-tahun lalu, jadi saya tahu betapa bagusnya dia," tambahnya. "Karena berbagai alasan, dalam beberapa tahun terakhir dia tidak cukup bagus. Namun, saya pikir ketika Anda memiliki pemain seperti Phil, tim Anda menjadi lebih baik karena ini soal meningkatkan kemampuan pemain. Bagi saya, sudah menjadi tugas saya untuk mencoba membantunya kembali menjadi salah satu pemain terbaik di Inggris."

Iklan Iklan

Mencari keseimbangan bersama Cherki

Selain Foden, Maresca juga tengah berupaya mengasah kemampuan gelandang serang berusia 23 tahun, Rayan Cherki. Pemain asal Prancis itu tampil memukau belakangan ini dengan mencetak gol-gol luar biasa melawan Liverpool dan AEK. Namun, Maresca menegaskan Cherki harus meningkatkan kedisiplinannya dalam menempatkan diri agar bakat besarnya dapat dimaksimalkan.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya AVL Premier League 07.30 MCI

"Saat ini Rayan adalah salah satu pemain terbaik di Eropa," kata Maresca. "Ketika dia berada di posisi yang tepat, artinya ketika kami bisa menemukannya di antara lini, dia selalu berbahaya. Terkadang, karena dia menyukai bola dan gemar banyak bergerak, dia justru sering berada di posisi yang salah. Namun, ketika dia berada di posisi yang tepat, dia selalu menjadi senjata bagi kami."

Menjelang pertandingan melawan Aston Villa pada Sabtu, Maresca membandingkannya dengan para legenda yang pernah bermain bersamanya, seperti Alessandro Del Piero dan Zinedine Zidane. "Setelah 35 tahun berkecimpung di sepakbola, saya cukup beruntung telah melihat banyak hal," katanya. "Rayan memiliki banyak kelebihan, tetapi ini hanya soal keseimbangan. Saya suka ketika para pemain merasa senang, 100 persen, tetapi saya juga menyukai hal-hal sederhana. Jangan membuatnya rumit."

Iklan

Maresca menegaskan bahwa ia tidak ingin menghilangkan bakat alami pemain asal Prancis itu lewat arahannya. "Terkadang, ketika seorang pemain begitu bagus seperti Rayan, dia perlu melakukan hal itu. Ketika dia melakukannya, saya tahu dia senang, dan jika dia bisa menciptakan peluang bagi tim, itu lebih baik lagi," katanya. "Itu adalah sesuatu yang perlu dia pertahankan. Dia menyukai bola, dia menginginkan bola, dan saya tidak akan menghilangkan hal itu. Namun, kami perlu menemukan keseimbangan yang tepat karena ketika kami bisa menjangkaunya di posisi yang tepat, dia bisa menciptakan peluang."

City menanti ujian dari Villa





Getty Images





Manchester City akan berupaya mempertahankan ketajamannya saat bertandang ke markas Aston Villa dalam laga Liga Primer Inggris pada Sabtu. Dengan Foden sedang tampil tajam dan Cherki terus menghadirkan ancaman lewat kreativitasnya, tim asuhan Maresca memiliki modal kuat untuk bertandang ke Midlands.

Iklan

Mempertahankan performa apik ini akan sangat penting bagi City dalam upaya mengukuhkan dominasinya di kompetisi domestik di bawah pelatih baru mereka. Bagi Foden, penampilan impresif lainnya di Villa Park bisa menjadi langkah terakhir yang dibutuhkan untuk memastikan dirinya kembali ke skuad Inggris.