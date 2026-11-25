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Manajer Manchester City Enzo Maresca meminta kesabaran di Etihad Stadium. Menurutnya, beralih dari era Pep Guardiola merupakan tantangan sebesar masa transisi yang dialami Arsenal dan Manchester United. Seusai hasil imbang sengit 2-2 melawan Napoli di Liga Champions, pelatih asal Italia itu menyoroti betapa sulitnya menggantikan sosok legendaris di kursi pelatih.

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Maresca minta kesabaran di era pasca-Pep

Transisi City di bawah Maresca kembali menemui hambatan pada Selasa malam setelah mereka ditahan Napoli 2-2 di Liga Champions. Meski dua kali tertinggal akibat gol Rasmus Hojlund dan Noa Lang, juara Liga Primer itu mampu meraih satu poin berkat gol Ayyoub Bouaddi dan Rayan Cherki. Namun, hasil tersebut membuat City hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan kompetitif terakhir. Rentetan hasil itu memicu perdebatan mengenai arah klub saat ini di bawah mantan asisten Guardiola tersebut.

Menanggapi tekanan yang kian besar, Maresca menyebut nama-nama pelatih legendaris untuk menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapinya. “Tentu ini tidak mudah. Setelah sepuluh tahun bersama pelatih yang sama, situasinya sulit bagi kami. Arsenal juga kesulitan setelah Arsene Wenger, dan Manchester United masih berusaha menemukan arah setelah Sir Alex Ferguson. Hari ini saya diberi tahu bahwa Arsenal menjuarai Liga Primer tujuh atau delapan tahun setelah Wenger, jadi ini membutuhkan sedikit waktu,” jelas pelatih asal Italia itu kepada Sky Sport Italia, seperti dikutip Football Italia.

Kejutan taktik dan dilema pemilihan pemain

Pemilihan pemain Maresca untuk menghadapi tim Serie A itu mengundang tanda tanya. Ia membiarkan pemain kreatif Jeremy Doku dan Iliman Ndiaye di bangku cadangan selama 60 menit pertama. Selain itu, pemain timnas Inggris Phil Foden diistirahatkan sepenuhnya. Keputusan tersebut menjadi sorotan ketika City kesulitan menembus pertahanan kukuh tim asal Italia itu. Maresca membela pilihannya dengan menjelaskan bahwa stafnya memperkirakan Napoli akan menggunakan formasi 3-5-2 atau 3-5-1-1, yang akan menempatkan delapan pemain di area tengah lapangan.

Strategi itu dirancang untuk memanfaatkan sisi sayap. Maresca mengatakan: “Saya berpikir kami bisa menempatkan Cherki di sisi sayap. Ia memang menemukan banyak ruang di sana dan kami sering mengalirkan bola kepadanya pada babak pertama, tetapi kami tidak berhasil menciptakan cukup banyak peluang dari situ. Dalam setengah jam terakhir, jalannya pertandingan sedikit berubah, tetapi itulah pemikiran di balik pilihan tersebut.”

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Kerapuhan pertahanan tetap menjadi perhatian utama

Meski lini serang berhasil menyelamatkan satu poin, kesalahan pertahanan yang mengganggu City sepanjang musim kembali terlihat. Maresca terus terang dalam menilai kerentanan timnya di belakang dan mengakui bahwa masalah utamanya adalah mereka terlalu banyak kebobolan. Ia menunjukkan bahwa timnya secara umum melakukan tekanan dengan baik dan membatasi Napoli hanya pada sedikit peluang matang. Namun, kesalahan individu yang berujung pada kedua gol lawan malam itu harus dibayar mahal.

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“Saya rasa masalah pertahanan kami cukup jelas dan kami perlu mengatasinya. Untuk aspek lainnya, saya relatif tenang karena cukup sulit membongkar blok pertahanan rendah seperti yang digunakan Napoli. Masalah utamanya adalah kami terlalu banyak kebobolan dan kami harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya,” aku sang manajer.

Mencari keseimbangan yang tepat di lini tengah

Bagian penting dari tantangan taktik Maresca adalah menempatkan pemain muda seperti Ayyoub Bouaddi dalam peran kepemimpinan di lini tengah. Sang manajer memilih memainkan Bouaddi sebagai pengatur serangan dari posisi dalam, keputusan yang juga mengubah tanggung jawab Elliott Anderson. Maresca menjelaskan pilihannya dengan menekankan perlunya keseimbangan saat menguasai maupun tidak menguasai bola. Ia menerangkan bahwa tujuannya adalah menyerang dengan kelompok berisi enam pemain, sementara Bouaddi tetap disiplin di posisi tepat di depan empat pemain bertahan.

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“Saya mencari keseimbangan yang tepat antara menyerang dan bertahan. Saya berusaha menjaga semuanya tetap sederhana, seperti yang saya lakukan di dua klub tempat saya bekerja sebelumnya. Kami mencari keseimbangan yang tepat antara kedua fase itu,” akunya.