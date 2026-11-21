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Enzo Maresca menegaskan bahwa performa buruk Manchester City belakangan ini di Liga Primer tidak terkait dengan kontroversi yang masih berlangsung seputar pelanggaran regulasi keuangan klub. Pelatih asal Italia itu yakin skuadnya tetap sepenuhnya fokus di lapangan meski menelan tiga kekalahan beruntun di liga.

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Maresca tepis dampak kontroversi terhadap City

Maresca dengan tegas membantah bahwa kontroversi keuangan yang masih menyelimuti City menjadi penyebab utama merosotnya performa mereka belakangan ini di Liga Primer. City secara mengejutkan kalah dalam tiga pertandingan liga terakhir. Penurunan performa mendadak ini terjadi setelah awal musim yang sempurna, ketika tim asuhan Maresca meraih tujuh kemenangan beruntun.

Rangkaian kekalahan tersebut membuat mereka tertinggal dalam persaingan gelar. Hasil buruk itu datang di tengah ketidakpastian yang dihadapi klub. Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius terhadap regulasi keuangan , yang dapat berujung pada sanksi berat.

Para pemain tidak terpengaruh kontroversi keuangan

City segera mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut , sementara putusan lebih lanjut masih dinantikan. Meski ancaman sanksi berat di bidang olahraga membayangi, Maresca tidak yakin situasi rumit itu memengaruhi para pemainnya. Pelatih asal Italia tersebut menegaskan bahwa skuadnya tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar lapangan. Menurutnya, kekalahan belakangan ini ditentukan oleh selisih tipis, bukan kurangnya fokus.

"Saya rasa kegaduhan itu tidak... Saya rasa para pemain tidak terlalu memikirkan hal itu," kata Maresca kepada wartawan. "Jika kita ingin mengaitkan kegaduhan itu dengan kekalahan, menurut saya kami punya begitu banyak peluang."

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Peluang terbuang merugikan City

Maresca menunjuk peluang-peluang tertentu yang gagal dimanfaatkan dalam kekalahan mereka belakangan ini untuk memperkuat argumennya. Ia menekankan bahwa momen-momen individual, bukan kegagalan sistemik atau kelelahan mental, membuat mereka kehilangan poin berharga.

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"Saat bertandang ke Aston Villa, Iliman Ndiaye membentur tiang gawang, atau saat menghadapi Brighton di sini, ketika kipernya menjadi pemain terbaik pertandingan," jelas sang pelatih. "Lalu saat melawan Nottingham Forest, ketika Erling Haaland punya peluang mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-2."

Pelatih City itu menutup penilaiannya atas kemerosotan tersebut dengan kembali menegaskan keyakinannya terhadap mentalitas skuad. "Saya rasa para pemain tidak berfokus pada kegaduhan itu," tambahnya.

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Laga kontra Fulham jadi kesempatan bangkit

Maresca kini berusaha menempatkan hasil-hasil terakhir timnya dalam perspektif yang tepat saat mereka bersiap menghadapi tantangan berikutnya. City akan menjamu Fulham pada Sabtu dalam upaya menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan itu.