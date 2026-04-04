Enzo Fernández untuk pertama kalinya menanggapi skorsingnya dan membuat pengakuan mengejutkan tentang Chelsea

Javier Pastore, agen Enzo Fernández, untuk pertama kalinya menanggapi skorsing disiplin yang dijatuhkan kepada kliennya dalam wawancara dengan The Athletic. Chelsea memutuskan untuk mencoret Fernández dari skuad, setelah ia diduga ‘bermain mata’ dengan Real Madrid.

“Saya selalu bilang ke istri saya bahwa saya sangat suka Madrid, kalau dia tanya kota mana di Eropa yang mau saya tinggali. Mirip banget sama Buenos Aires, gaya hidupnya, semuanya…”, kata Fernández dalam wawancara dengan stasiun TV Luzu. Manajer Chelsea, Liam Rosenior, mengonfirmasi pada Jumat bahwa pemain Argentina itu tidak akan bermain dalam dua pertandingan mendatang.

Pengumuman tersebut disambut dengan kemarahan besar oleh Fernández. “Enzo tidak memahami situasinya,” kata Pastore. “Hukuman ini benar-benar tidak adil. Menurut saya, hukuman ini terlalu berat mengingat situasi Chelsea saat ini, dan tidak ada alasan atau pembenaran sama sekali untuk skorsing ini,” keluhnya.

“Ketika pelatih memberitahunya, dia menerimanya, karena dia adalah pria yang sangat profesional yang selalu memberikan dedikasi penuh, di mana pun dia berada, dan menghormati keputusan. Tapi kami tidak memahami hukuman ini, karena dia tidak menyebut nama klub mana pun dan juga tidak mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea, justru sebaliknya.”

Pastore juga mengungkapkan bahwa Chelsea telah mengambil sikap yang sangat berbeda sejak insiden tersebut. “Saya menerima pesan dari klub pada Kamis, bahwa mereka ingin berbicara dengan saya mengenai komentar-komentar tersebut. Ketika mereka mengirimkan pesan itu, saya membalasnya, tetapi mereka tidak merespons lagi. Sepertinya mereka sudah memutuskan untuk langsung menjatuhkan sanksi kepadanya begitu dia tiba di klub.”

Untuk saat ini, perpanjangan kontrak Fernández tampaknya juga tidak lagi menjadi pembahasan. “Kami memang pernah berdiskusi sebelumnya, tetapi syarat-syaratnya belum memadai. Syarat-syarat itu tidak realistis, jadi tidak bisa dilanjutkan. Untuk saat ini, kami telah memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut sepenuhnya,” kata Pastore.

“Ada banyak faktor yang memengaruhi keputusan kami, seperti gaji, rasa hormat, atau cara menangani masalah… Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa klub tidak bertindak dengan cara terbaik. Skorsing dua pertandingan ini, yang menurut saya sama sekali tidak masuk akal, hanya menunjukkan bahwa klub ingin membuat pernyataan atau mengirimkan sinyal.”