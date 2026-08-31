Enzo Fernandez, gelandang Chelsea dan timnas Argentina, mengirimkan pesan kepada Lionel Messi, bintang Inter Miami, setelah pengumuman pensiunnya dari sepak bola internasional.

Enzo Fernandez menulis di akun "Instagram" miliknya: "Leo, ketika dulu kau bilang akan pensiun dari bermain bersama timnas, aku merasa sangat sedih".

Ia menambahkan: "Aku masih seorang pemuda, dan aku menghitung selisih antara usiamu dan usiaku untuk melihat apakah suatu hari aku bisa bermain di sampingmu. Mungkin terdengar konyol, tapi aku benar-benar melakukannya; aku memikirkan berapa tahun yang mungkin tersisa untukmu, dan berapa tahun yang memisahkanku dari sampai ke tim utama, dan aku bermimpi kita mengenakan jersey Argentina bersama, meski hanya sekali... dan untungnya kau kembali".

Ia menambahkan: "Hidup ternyata jauh lebih indah daripada yang bisa dibayangkan oleh pemuda itu. Aku tidak hanya bermain bersamamu, tapi kita berbagi pemusatan latihan, ruang ganti, obrolan, pelukan, momen-momen sulit, dan momen-momen luar biasa, dan pada akhirnya kita menjadi juara dunia bersama".

Ia melanjutkan: "Namun di atas segalanya, aku akan selalu berterima kasih padamu atas cara kau memperlakukanku sejak aku datang. Aku datang dengan membawa mimpi berbagi lapangan bersama panutanku, tapi aku menemukan sosok yang sejak momen pertama membuatku merasa menjadi bagian dari semua orang. Kau selalu punya kata-kata yang baik, atau nasihat, atau pelukan, atau sekadar cara yang membuatku merasa tenang ketika aku membutuhkannya. Aku tidak akan pernah melupakan itu".





Ia melanjutkan: "Hari ini sulit bagiku untuk membayangkan pemusatan latihan berikutnya tanpamu. Melangkah ke lapangan dan tidak melihatmu di depanku, mengenakan jersey nomor 10. Kami sudah terbiasa melihatmu di sana selama bertahun-tahun, sampai-sampai rasanya mustahil membayangkannya dengan cara lain".

Ia menambahkan: "Betapa beruntungnya kau, Leo, dan betapa beruntungnya pemuda itu, yang dulu menghitung tahun demi tahun tanpa tahu apakah suatu hari ia akan tiba pada waktu yang tepat".

Ia menutup: "Terima kasih telah memperlakukanku dengan cara seperti itu, atas semua yang kau ajarkan kepadaku, dan atas izinmu membiarkanku menjadi bagian dari kisahmu. Kami akan sangat merindukanmu, Kapten".

Messi menulis, dalam pernyataan resmi yang ia unggah di akun "Instagram" miliknya: "Setelah sekian lama sejak laga final berlalu, dan setelah pemikiran panjang, aku ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa aku telah memutuskan untuk pensiun dari bermain bersama timnas".

Ia menambahkan: "Ini keputusan yang menyakitkan dan masih menyakitiku hingga jauh di dalam hati, tapi aku sadar bahwa waktunya telah tiba. Aku bersumpah kepada kalian bahwa aku selalu memberikan segalanya yang kumiliki, tidak hanya selama tahun-tahun terakhir ketika kami meraih segalanya, tapi juga sebelum itu, dan aku selalu berjuang dan mengerahkan segala yang kumiliki demi jersey ini, demi membahagiakan kalian dan membuat kalian merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola".



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