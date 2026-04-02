Enzo Fernández menggoda Real Madrid dengan dua pesan baru

Enzo Fernández, bintang Chelsea, kembali menggoda Real Madrid, sehingga semakin memperkuat spekulasi mengenai masa depannya bersama The Blues.

Beberapa laporan media dalam beberapa pekan terakhir menyebutkan bahwa Real Madrid termasuk salah satu klub yang paling tertarik untuk merekrut Enzo pada musim panas mendatang, bersama dengan Paris Saint-Germain.

Beberapa hari yang lalu, Fernández melakukan wawancara dengan para influencer, di mana ia ditanya tentang tempat yang ia sukai untuk tinggal, dan ia menjawab: "Saya sangat suka tinggal di Madrid... Kota ini mengingatkan saya pada Buenos Aires."

Setelah itu, semakin banyak laporan yang menegaskan bahwa pemain Argentina tersebut akan segera meninggalkan Chelsea, dan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang.

Hari ini, Enzo mengirimkan pesan baru kepada Real Madrid melalui saluran "Luzo TV", di mana ia menegaskan kembali keinginannya untuk tinggal di Madrid.

Bintang Chelsea itu berkata: "Saya selalu bilang ke istri saya kalau saya harus memilih kota di Eropa untuk tinggal, saya benar-benar suka Madrid... Kota ini sangat mirip dengan Buenos Aires, mulai dari makanannya, semuanya."

Pujian Enzo tidak hanya terbatas pada kota tersebut, tetapi gelandang Chelsea ini juga memuji Toni Kroos dan Luka Modrić, duo mantan pemain Real Madrid, ketika ditanya tentang pemain yang pernah dia hadapi dan membuatnya terkesan.

Dia berkata: "Karena saya bermain di posisi yang sama, saya selalu berusaha mempelajari gelandang tim lawan, dan saya sangat mengagumi Toni Kroos.. Saya pernah bermain melawan Real Madrid di Bernabéu, dan keduanya, dia dan Modrić, adalah pemain yang luar biasa; mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi."

