Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, membahas kemungkinan Enzo Fernández, bintang Chelsea, pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang.

Romano mengatakan dalam video di kanal YouTube-nya: "Chelsea mengumumkan melalui pelatihnya, Liam Rossini, bahwa Enzo tidak akan bermain dalam dua pertandingan mendatang... Ini adalah keputusan besar karena Enzo bukan sekadar pemain hebat... Dia adalah sosok yang berkualitas tinggi dan menentukan di lapangan bagi Chelsea, serta menjadi kapten The Blues pada momen-momen krusial. Sebagai contoh, kita tahu bagaimana Enzo, dengan kepribadiannya, selalu menjadi sosok penting di ruang ganti."

Dia menambahkan: "Chelsea percaya bahwa banyak hal telah terjadi dalam dua atau tiga minggu terakhir yang membuat Enzo melampaui batas dalam pernyataannya mengenai masa depannya bersama The Blues, dan itulah alasan di balik keputusan penangguhan ini."

Dia melanjutkan: "Ini adalah momen besar dalam hubungan antara Enzo dan Chelsea, karena ini bukan sekadar keputusan pelatih. Bukan hanya Liam Rossini yang mengambil sikap ini, melainkan klub dan pelatih bersama-sama... Pemilik, manajer, manajemen, dan staf teknis bersama pelatih. Mereka semua percaya bahwa ini adalah solusi terbaik, karena mereka tidak senang dengan pernyataan tersebut."



Dia melanjutkan: "Saya menerima banyak pertanyaan tentang Enzo dan Real Madrid, teman-teman. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kami katakan adalah kami tahu bahwa Real Madrid sedang mencari gelandang pada musim panas, dan tentu saja Enzo termasuk di antaranya."

Dia menambahkan: "Terlepas dari apa yang dikatakan pemain tentang Madrid sebagai kota tempat dia ingin tinggal, Enzo ingin bermain di Spanyol suatu hari nanti, dan dia akan senang suatu hari nanti—saya tidak mengatakan musim panas ini—dengan kemungkinan pindah ke klub besar seperti Real Madrid."

Dia menyimpulkan: "Jangan lupakan Chelsea dalam cerita ini setelah mereka mengeluarkan uang besar untuk merekrut Enzo, jadi mereka tidak akan menerima tawaran biasa. Kadang-kadang saya melihat angka seperti 70 atau 80 juta euro, saya tidak berpikir The Blues mempertimbangkan tawaran semacam itu untuk menjual pemain. Jadi, ini akan membutuhkan dana yang sangat besar, dan kita harus memahami jenis klub yang mampu menuntaskan kesepakatan sebesar ini."



