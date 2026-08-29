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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Enzo Fernández ingin meninggalkan Chelsea dan mencapai kesepakatan pribadi

Transfers
Chelsea
Manchester City

Enzo Fernandez telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester City, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Gelandang asal Argentina itu kemungkinan besar sudah tidak akan lagi menjadi bagian dari skuad Chelsea yang menghadapi Brighton & Hove Albion akhir pekan ini.

Fernandez sangat ingin mewujudkan transfer ke Manchester City. Ia ingin bereuni dengan mantan manajernya, Enzo Maresca.

Namun, Manchester City masih belum melakukan kontak dengan Chelsea terkait transfer sang gelandang. Romano memperkirakan kontak itu akan segera terjalin.

Namun, sang juara dunia tidak akan murah. Chelsea sudah membayar lebih dari 120 juta euro kepada Benfica untuk Fernandez pada 2023.

Menurut Transfermarkt, pemain yang sudah 49 kali membela timnas Argentina itu bernilai 100 juta euro.

Fernandez memainkan 170 pertandingan untuk Chelsea dalam 3,5 tahun terakhir. Dalam periode itu, ia mencetak 31 gol dan memberikan 30 assist untuk gol The Blues.

Manchester City pada musim panas ini sudah menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk gelandang. Ayoubb Bouaddi datang dari LOSC Lille dengan nilai 100 juta, sementara Eliott Anderson didatangkan dari Nottingham Forest dengan biaya lebih dari 100 juta euro.

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