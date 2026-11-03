Luis Enrique, pelatih kepala Paris Saint-Germain, menegaskan bahwa target utama timnya musim ini adalah mempertahankan gelar Liga Champions Eropa untuk tahun ketiga secara beruntun. Ia mengisyaratkan bahwa berada di puncak klasemen fase liga dan mencetak 20 gol dalam empat laga pertama bukanlah hal yang terlalu penting untuk saat ini.

Pernyataan pelatih asal Spanyol itu muncul setelah kemenangan telak yang diraih Paris Saint-Germain atas tuan rumah Villarreal dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di markas Villarreal, Stadion "La Ceramica", pada ajang laga pekan keempat fase liga turnamen Eropa tersebut.

Menanggapi posisi timnya di puncak klasemen dan rata-rata produktivitas gol yang mencolok, Luis Enrique berkata: "Ini tidak bisa dijadikan patokan. Hanya akan ada satu juara di laga final di Madrid, dan target kami adalah memenangi gelar di sana. Pada musim-musim sebelumnya, kami meraih gelar Liga Champions Eropa tanpa menyelesaikan fase liga di delapan besar."

Pelatih Paris Saint-Germain itu berbicara tentang filosofi menyerangnya, menjelaskan bahwa timnya tidak menarik diri untuk bertahan bahkan ketika menghadapi situasi sulit selama pertandingan. Ia berkata: "Dalam sepak bola, saya pernah melihat tim mencetak tiga gol dalam lima menit. Tidak ada gunanya mencoba bertahan, justru harus fokus menyerang. Seandainya kami kebobolan gol sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini, kami pasti akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang dialami Villarreal."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip situs resmi Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA": "Inilah pendekatan yang kami coba terapkan, dan jika ada satu hal yang ditunjukkan tim ini, itu adalah kemampuannya untuk tetap konsisten dan meraih kemenangan, terlepas dari cedera atau stadion tempat kami bermain."

Luis Enrique memuji penampilan para pemainnya selama menghadapi Villarreal, menjelaskan bahwa merebut bola di dekat gawang lawan membantu timnya menegakkan keunggulan besarnya. Ia menjelaskan: "Kami unggul secara besar karena kami cukup beruntung bisa merebut bola di dekat gawang mereka."

Pelatih Paris Saint-Germain itu menutup pembicaraannya dengan memuji Villarreal meski menderita kekalahan telak, menegaskan rasa hormatnya terhadap tim Spanyol tersebut. Ia berkata: "Villarreal adalah tim yang benar-benar saya sukai. Ini situasi yang sulit, dan saya merasa prihatin untuk mereka."